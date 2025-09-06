Η μεγάλη απόφαση της Ισπανίας για τον διάδοχο του Σκαριόλο

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Ισπανίας (FEB) ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο έντονης φημολογίας και εσωτερικών ζυμώσεων. Η απόφαση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο υπήρξε η καθοριστική φιγούρα της τελευταίας δεκαετίας, οδηγώντας τη «Ρόχα» σε τίτλους και μεγάλες διακρίσεις. Η αποχώρησή του, μετά τον αποκλεισμό από την πρώτη φάση του Eurobasket 2025, άφησε πίσω ένα κενό που η FEB καλείται τώρα να καλύψει με προσοχή και στρατηγική.

Οι απαιτήσεις της Ομοσπονδίας είναι σαφείς: ο νέος προπονητής θα πρέπει να έχει πλήρη διαθεσιμότητα, χωρίς παράλληλη δέσμευση σε κάποιον σύλλογο, και να δεχθεί την αποκλειστικότητα της θέσης για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ονόματα ξεχωρίζουν: Τσους Ματέο και Πάμπλο Λάσο.

Ο Ματέο δεν φαινόταν πριν από λίγους μήνες ως πιθανός διάδοχος, κυρίως επειδή δεσμευόταν με συμβόλαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η αποχώρησή του, παρά την κατάκτηση της ACB, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδήγησε τους «μερένγες» στην κορυφή της Ευρώπης στην πρώτη του σεζόν ως πρώτος προπονητής, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Η εμπειρία του ως βοηθός του Σκαριόλο στην εθνική ομάδα και το ήρεμο αλλά αποφασιστικό στυλ του, τον καθιστούν μια επιλογή που συνδυάζει συνέχεια και ανανέωση.

Από την άλλη, ο Λάσο παραμένει το βαρύ χαρτί. Μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ το 2022 λόγω προβλημάτων υγείας, εργάστηκε σε Μπάγερν και Μπασκόνια, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, το κύρος του είναι αδιαμφισβήτητο: μετέτρεψε τη Ρεάλ σε υπερδύναμη, κατακτώντας τίτλους και δημιουργώντας μια νοοτροπία νικητή. Από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης Σκαριόλο, ήταν το όνομα που ακουγόταν περισσότερο.

Στη λίστα υπάρχει και ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πληροί τις προϋποθέσεις. Η καριέρα του στην Μπαρτσελόνα έδειξε ότι ξέρει να δουλεύει σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά η φημολογούμενη επιστροφή του στους «μπλαουγκράνα» κρατά την περίπτωσή του πιο πίσω. Ονόματα όπως του Ίμπον Ναβάρο (Ουνικάχα) ή του Ντάνι Μιρέτ (Γιουβεντούτ) θεωρούνται αυτή τη στιγμή λιγότερο πιθανές λύσεις, ενώ περιπτώσεις όπως του Τζόρντι Φερνάντεθ είναι ανέφικτες λόγω των υποχρεώσεών του στο ΝΒΑ με τους Μπρούκλιν Νετς.

Η πρόκληση για τον νέο προπονητή δεν θα είναι μικρή. Η Ισπανία αντιμετωπίζει μια δύσκολη φάση προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, χωρίς την εγγύηση παρουσίας των παικτών της Ευρωλίγκας αλλά και με αρκετά νεαρά ταλέντα (όπως ο Εσιέν Ντιαγέ, ο Ούγκο Γκονθάλεθ και ο Μάριο Σεντ-Σουπερί) να επιλέγουν τον δρόμο του ΝΒΑ. Το έργο του νέου ομοσπονδιακού θα είναι να διατηρήσει τη συνοχή, να εντάξει την επόμενη γενιά και να κρατήσει ζωντανή τη «σπίθα» της εθνικής ομάδας.

Το βλέμμα φτάνει μέχρι το Eurobasket 2029, που θα φιλοξενηθεί στη Μαδρίτη, ένα τουρνουά-σταθμός για την πορεία του ισπανικού μπάσκετ. Το έργο του Σκαριόλο έχει ήδη αναγνωριστεί και τιμηθεί, αλλά η FEB γνωρίζει ότι χρειάζεται άμεση απόφαση ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η πρόεδρος Ελίσα Αγκιλάρ κρατά μυστικότητα γύρω από τη διαδικασία, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και κάποια «έκπληξη».

Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι η επιλογή του διαδόχου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της εθνικής Ισπανίας τα επόμενα χρόνια για μια ομάδα που παραμένει σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά χρειάζεται νέα πνοή για να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη.