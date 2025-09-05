Τέλος εποχής: Αποχωρεί ο Σκαριόλο από την εθνική Ισπανίας
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ισπανίας για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Σέρχιο Σκαριόλο αποχώρησε κι επίσημα από την Εθνική Ισπανίας, μετά από δέκα συναπτά έτη παρουσίας ως επικεφαλής του πάγκου των «φούρια ρόχα», καθώς η νίκη της Ελλάδας με 90-86 το βράδυ της Πέμπτης άφησε στην 5η θέση την ομάδα του και εκτός από τους «16» του Eurobasket.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη θητεία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (2009-2012) και πλέον θα αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ιταλός τεχνικός Σκαριόλο χάραξε μία άκρως επιτυχημένη πορεία στην Εθνική Ισπανίας, καθώς με οδηγό εκείνον η χώρα κατέκτησε συνολικά 8 μετάλλια.
Οι μεγάλες επιτυχίες του Σκαριόλο
Οι Ισπανοί είναι οι κάτοχοι του τίτλου του πιο πρόσφατου Eurobasket (2022), ενώ με τον Σκαριόλο έχουν κατακτήσει άλλες τρεις φορές την κορυφή της διοργάνωσης μαζί με ένα χάλκινο μετάλλιο.
Ακόμη, η Εθνική Ισπανίας με τον Σκαριόλο ως ομοσπονδιακό τεχνικό, πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και δύο μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο αντίστοιχα, (2012, 2016).
Ο τελευταίος αγώνας του 64χρονου προπονητή με την ομάδα, έμελλε να είναι και ο πρώτος αποκλεισμός της Ισπανίας στα χρονικά του Eurobasket, καθώς η Εθνική Ελλάδας επικράτησε στο ματς που έδωσε την πρόκριση στους «16» με 90-86.
