Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος απολύθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα εδώ και λίγες ημέρες, με τις αντιδράσεις από διάφορους φορείς του μπάσκετ να μην λείπουν. Ένας από αυτούς είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο ο οποίος εκφράστηκε ανοιχτά υπέρ του Έλληνα τεχνικού.

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, με αφορμή το αποψινό (15/10) παιχνίδι της «Βασίλισσας» με την Παρτιζάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague μίλησε στην σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα του Σφαιρόπουλου.

«Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με την κατάσταση. Κάθε σύλλογος είναι μια ιστορία για τον εαυτό του και κάθε κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο, από την πλευρά του προπονητή – το να απολυθεί ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά από δύο γύρους είναι εντελώς παράλογο και δεν έχει νόημα για μένα. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος προπονητής και προπονητής.

Τώρα που ήρθε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, του εύχομαι καλή τύχη γιατί είναι και μεγάλος ειδικός. Γενικά, αυτές οι γρήγορες αλλαγές δεν έχουν πολύ νόημα, αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ, γιατί δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες», είπε ο Σκαριόλο