Τι είπε ο Μονέκε για την αποχώρηση του Σφαιρόπουλου και τον Ομπράντοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας πριν από μερικές ημέρες και μετά από τις δύο ήττες στα δύο πρώτα ματς της Euroleague αποφάσισε να απομακρύνει από τον πάγκο της ομάδας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και πλέον περιμένουν στη θέση του τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Μετά τη νίκη του Ερυθρού επί της Φενέρ, ο Τσίμα Μονέκε μίλησε αναφορικά με τον Έλληνα τεχνικό και το αν έκανε κάτι λάθος ή όχι, αλλά και για τη σχέση του με τον Σέρβο τεχνικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μονέκε:

Για τον υπηρεσιακό προπονητή του Ερυθρού Αστέρα: «Χαίρομαι για τον προπονητή Τόμισλαβ Τόμοβιτς. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Είναι λίγο βρεγμένος τώρα, τον ψεκάσαμε με νερό! Το άξιζε αυτό, είναι ο προπονητής, θα έπρεπε να είναι προπονητής σε αυτό το πρωτάθλημα επειδή είναι αυτού του επιπέδου, χαίρομαι γι’ αυτόν».

Για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο: «Είναι ένας συνδυασμός των πάντων. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής Σφαιρόπουλος έκανε κάτι λάθος. Ήταν ατυχές, οι παίκτες πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί, νομίζω ότι αγωνιστήκαμε στο Μόναχο, έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Τα έκανε όλα καλά».

Για τον Σάσα Ομπράντοβιτς: «Προφανώς, ο χρόνος που περάσαμε μαζί στη Μονακό δεν ήταν αυτός που ήθελα. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά τώρα από ό,τι ήταν τότε. Θα το αλλάξουμε αυτό. Θα μιλήσω μαζί του την Κυριακή, θα το βελτιώσουμε. Θέλει να είναι καλή η ομάδα όπως το θέλω και εγώ».