«Κοντά σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε»

Ο Τσίμα Μονέκε αποτελεί ένα από τα καλύτερα πεντάρια στην Ευρώπη και εφόσον το συμβόλαιό του με την Μπασκόνια έληξε φέτος, έχει ελκύσει πολλούς μνηστήρες.

Ο Νιγηριανός μετά από Μονακό και Μπασκόνια φαίνεται πως έχει βρει την επόμενη ομάδα του, με το BuzzSport της Σερβίας να ισχυρίζεται πως η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου μετά από την αρχική απόρριψη του παίκτη σε πρόταση 3 εκατομμυρίων για 2 χρόνια, εν τέλει συμφώνησε στα 4.8 εκατομμύρια (δύο χρόνια)

🚨BREAKING NEWS💥

Crvena zvezda and Chima Moneke are close to agreeing on a two-year contract.

Zvezda’s first €3M offer was refused, new offer is €4.8M for two years per sources. #kkcz #olybc #olympiacosbc #paobc #panathinaikosbc #kkpartizan #Fenerbahçe #olimpiamilano pic.twitter.com/cyeoaLY2cl

— Buzz Sport (@BuzzSport_de) June 23, 2025