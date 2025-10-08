Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος

Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Έλληνας τεχνικός ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) από τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου ότι η απόφαση για το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική. Και πλέον τραβούν χωριστούς δρόμους ο ένας από τον άλλον.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε στη φετινή σεζόν με τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στη Euroleague και μία στην ABA League, με τον Έλληνα τεχνικό να πληρώνει το τίμημα για το κακό ξεκίνημα της σερβικής ομάδας στη χρονιά.

Φαβορί ο Σάσα Ομπράντοβιτς

Μάλιστα, δημοσιεύματα από τη Σερβία, αναφέρουν ότι τη θέση του Σφαιρόπουλου θα αναλάβει ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναζητεί την επόμενη ομάδα του από τον Νοέμβριο του 2024, που αποχώρησε από τη Μονακό.

Ο Ομπράντοβιτς θα καθίσει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα για δεύτερη φορά, καθώς είχε αναλάβει την ομάδα του Βελιγραδίου και το 2020, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες στην καριέρα του ως παίκτης.