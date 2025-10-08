Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα.
- Προφυλακιστέοι και οι άλλοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με 147 όπλα στο Σουφλί
- Ραφήνα: Τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε για τροφή κάτω από τραπέζια ταβερνών
- Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
- Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.
Ο Έλληνας τεχνικός ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) από τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου ότι η απόφαση για το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική. Και πλέον τραβούν χωριστούς δρόμους ο ένας από τον άλλον.
Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε στη φετινή σεζόν με τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στη Euroleague και μία στην ABA League, με τον Έλληνα τεχνικό να πληρώνει το τίμημα για το κακό ξεκίνημα της σερβικής ομάδας στη χρονιά.
Φαβορί ο Σάσα Ομπράντοβιτς
Μάλιστα, δημοσιεύματα από τη Σερβία, αναφέρουν ότι τη θέση του Σφαιρόπουλου θα αναλάβει ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναζητεί την επόμενη ομάδα του από τον Νοέμβριο του 2024, που αποχώρησε από τη Μονακό.
Ο Ομπράντοβιτς θα καθίσει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα για δεύτερη φορά, καθώς είχε αναλάβει την ομάδα του Βελιγραδίου και το 2020, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες στην καριέρα του ως παίκτης.
- Και μαθηματικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκρίθηκε η Αίγυπτος
- Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103: Πήρε το ντέρμπι και πέτυχε πρώτη της νίκη στη Euroleague
- Σύγκρουση Τέμπας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το ματς της La Liga στο Μαϊάμι
- Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο (vid)
- Τι συμβαίνει με την επιθετική άμυνα της Μπαρτσελόνα;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις