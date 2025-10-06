Ομπράντοβιτς για Σφαιρόπουλο: «Ανόητο να πάρω το ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του»
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μέσω δημοσίευσης στον λογαριασμό του, διέψευσε τα σενάρια που τον οδηγούσαν στη θέση του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα.
Το κακό ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, με 2 ήττες στα πρώτα παιχνίδια, προκάλεσαν φήμες που οδηγούσαν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στην πόρτα της εξόδου, και τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην θέση του Έλληνα προπονητή.
Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο του 2024 και την αποχώρησή του από τη Μονακό, την οποία ανέλαβε ο Βασίλης Σπανούλης.
Παρ’ όλα αυτά,ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς, διέψευσε τα σενάρια που τον οδηγούν στο Βελιγράδι, μέσω δημοσιεύματος στο X, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Σφαιρόπουλο.
Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς για Ερυθρό Αστέρα και Σφαιρόπουλο
«Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός έχει εξαιρετικό προπονητή που κάνει άψογα την δουλειά του και τον σέβομαι απόλυτα. Ανόητο να πάρω ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.
Nisam u pregovorima sa Crvenom zvezdom, Zvezda ima trenera kojeg jako postujem i bilo bi glupo da uzimam hleb kolegi koji radi dobro posao! #kkcz
— Saša Obradovic (@sasaobradovic61) October 5, 2025
