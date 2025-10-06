sports betsson
Ομπράντοβιτς για Σφαιρόπουλο: «Ανόητο να πάρω το ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του»
Euroleague 06 Οκτωβρίου 2025 | 11:33

Ομπράντοβιτς για Σφαιρόπουλο: «Ανόητο να πάρω το ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μέσω δημοσίευσης στον λογαριασμό του, διέψευσε τα σενάρια που τον οδηγούσαν στη θέση του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Το κακό ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, με 2 ήττες στα πρώτα παιχνίδια, προκάλεσαν φήμες που οδηγούσαν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στην πόρτα της εξόδου, και τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην θέση του Έλληνα προπονητή.

Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο του 2024 και την αποχώρησή του από τη Μονακό, την οποία ανέλαβε ο Βασίλης Σπανούλης.

Παρ’ όλα αυτά,ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς, διέψευσε τα σενάρια που τον οδηγούν στο Βελιγράδι, μέσω δημοσιεύματος στο X, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Σφαιρόπουλο.

Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς για Ερυθρό Αστέρα και Σφαιρόπουλο

«Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός έχει εξαιρετικό προπονητή που κάνει άψογα την δουλειά του και τον σέβομαι απόλυτα. Ανόητο να πάρω ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Headlines:
Markets
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Business
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά
Ντόμινο εξελίξεων 06.10.25

Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Μετά την παραίτηση Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, η έδρα του πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τον Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

