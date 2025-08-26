Νέα αποχώρηση στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου: Δεν υπολογίζεται ο Ντος Σάντος
Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς μετά τον Νεμάνια Νέντοβιτς, παρελθόν αποτελεί και ο Ιάγκο Ντος Σάντος.
Σε κλίμα αποχωρήσεων έχει μπει ο Ερυθρός Αστέρας, αφού μετά την λύση της συνεργασίας της ομάδας με τον Νέντοβιτς, σειρά πήρε και ο Ντος Σάντος.
Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μέσα από μία λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι ο Βραζιλιάνος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:
«Ο Βραζιλιάνος Ιάγκο Ντος Σάντος απουσιάζει αυτή τη στιγμή λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αναζητά ένα νέο περιβάλλον και δεν θα είναι μέρος του ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα για την επόμενη σεζόν».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντος Σάντος είχε υπογράψει επέκταση του συμβολαίου του με τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου έως το 2027, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν και ο ίδιος πλέον αναζητά την καινούργια του ομάδα.
Ο Ντος Σάντος μέτρησε 6.3 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά 16.3 λεπτά κατά μέσο όρο σε 35 αγώνες της EuroLeague και 8.2 πόντους με 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά 18.6 λεπτά κατά μέσο όρο σε 32 αναμετρήσεις στην ABA Liga.
