«Τελειώνει» από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος

Όπως όλα δείχνουν, Ερυθρός Αστέρας και Γιάννης Σφαιρόπουλος, θα τραβήξουν χωριστούς δρόμος μετά το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, τουλάχιστον σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ του σερβικού MozzartSport.

Σύμφωνα εν λόγω δημοσίευμα, το κακό ξεκίνημα του Αστέρα στη Euroleague δεν έχει ικανοποιήσει τη διοίκηση που ήδη εξετάζει εναλλακτικές για τον πάγκο της ομάδας.

Σέρβος ο αντικαταστάτης

Μάλιστα, στο ίδιο ρεπορτάζ τονίζεται πως ο Ερυθρός Αστέρας αποφάσισε να προχωρήσει σε «φιλικό χωρισμό» με τον Έλληνα τεχνικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως για διάδοχος του Σφαιρόπουλου θα προτιμηθεί κάποιος Σέρβος.

Το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών δεν θα ανακοινωθεί πριν βρεθεί ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου, με πιο πιθανές λύσεις αυτές των Ντέγιαν Ράντονιτς και Σάσα Ομπράντοβιτς, αφού αμφότεροι είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή.