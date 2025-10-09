Παρελθόν και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος

Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Έλληνας τεχνικός ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) από τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου ότι η απόφαση για το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική και το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε στη φετινή σεζόν με τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στη Euroleague και μία στην ABA League, με τον Έλληνα τεχνικό να πληρώνει το τίμημα για το κακό ξεκίνημα της σερβικής ομάδας.

Τέλος ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα: Η ανακοίνωση

Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба. Ова… pic.twitter.com/jjJ8EuZ2RX — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 9, 2025

Φαβορί για να διαδεχθεί τον Σφαιρόπουλο στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα φέρεται να είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.