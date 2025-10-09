sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Παρελθόν και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος
Euroleague 09 Οκτωβρίου 2025 | 14:18

Παρελθόν και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο ανακοίνωσε επίσημα ο Ερυθρός Αστέρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Έλληνας τεχνικός ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) από τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου ότι η απόφαση για το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική και το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε στη φετινή σεζόν με τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στη Euroleague και μία στην ABA League, με τον Έλληνα τεχνικό να πληρώνει το τίμημα για το κακό ξεκίνημα της σερβικής ομάδας.

Τέλος ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα: Η ανακοίνωση

Φαβορί για να διαδεχθεί τον Σφαιρόπουλο στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα φέρεται να είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
