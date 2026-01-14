Γουεμπανιάμα: «Ο Παναθηναϊκός έχει μακράν την πιο εντυπωσιακή έδρα» (vid)

Ο σούπερ σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε στην post game συνέντευξη μετά την ήττα από τους Θάντερ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα γήπεδα της Ευρώπης τονίζοντας πως η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο εντυπωσιακή.

Ο «Γουέμπι» αποθέωσε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Telekom Center Athens και τόνισε ότι υπάρχουν κι άλλα γήπεδα, εξίσου δυνατά, ωστόσο το συγκεκριμένο ξεχωρίζει.

Όσα είπε ο Γουεμπανιάμα

«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».