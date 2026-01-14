Γουεμπανιάμα: «Ο Παναθηναϊκός έχει μακράν την πιο εντυπωσιακή έδρα» (vid)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε σε συνέντευξη και σε ερώτηση για τα γήπεδα της Ευρώπης, απάντησε ότι η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο εντυπωσιακή.
- Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
- Δημήτρης Μητσιώνης: Πέθανε ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ, σε ηλικία 49 χρόνων
- Έρευνα ΚΕΦΙΜ: Δουλέψαμε 177 ημέρες το 2025 για να πληρώσουμε φόρους
- Εντοπίστηκαν σε οικία σχεδόν 30 κιλά κάνναβης και σημαντική ποσότητα κοκαΐνης - Μία σύλληψη
Ο σούπερ σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε στην post game συνέντευξη μετά την ήττα από τους Θάντερ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα γήπεδα της Ευρώπης τονίζοντας πως η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο εντυπωσιακή.
Ο «Γουέμπι» αποθέωσε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Telekom Center Athens και τόνισε ότι υπάρχουν κι άλλα γήπεδα, εξίσου δυνατά, ωστόσο το συγκεκριμένο ξεχωρίζει.
Όσα είπε ο Γουεμπανιάμα
«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή».
- Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
- «Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Γκάιγκερ»
- Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ
- LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
- Γουεμπανιάμα: «Ο Παναθηναϊκός έχει μακράν την πιο εντυπωσιακή έδρα» (vid)
- Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του ματς με τον Βόλο
- Λευκή επιταγή για τον Μέσι: Όταν το χρήμα συναντά τα όρια του μύθου
- Η πανάκριβη απόδειξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις