Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;

Το να βλέπει κανείς τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά με… ρούχα πολιτικά αντί για τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει γίνει μια δυσάρεστη συνήθεια. Ο Γάλλος γίγαντας υπέστη διάταση στη δεξιά γάμπα στις 17 Νοεμβρίου και έκτοτε έχει χάσει δέκα συνεχόμενους αγώνες, έχοντας αγωνιστεί μόλις στους 12 από τους 22 της ομάδας του. Με 60 παιχνίδια να απομένουν, ο «Γουέμπι» χρειάζεται τουλάχιστον 53 παρουσίες για να φτάσει στη μαγική γραμμή των 65 συμμετοχών – το όριο που θέτει το τελευταίο συλλογικό συμβόλαιο του ΝΒΑ για να είναι ένας παίκτης υποψήφιος στα μεγάλα ατομικά βραβεία.

Την περσινή χρονιά, παρά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, ο Ουεμπανιαμά αποκλείστηκε για το υπόλοιπο της σεζόν τον Φεβρουάριο λόγω θρόμβωσης στον δεξιό ώμο και ολοκλήρωσε με μόλις 46 αγώνες, παρά τους εκπληκτικούς μέσους όρους του. Φέτος, η ιστορία δείχνει να απειλείται με επανάληψη.

Εάν επιστρέψει – όπως εκτιμάται – πριν από τα Χριστούγεννα, θα έχει χάσει ακόμη επτά αναμετρήσεις, κάτι που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όριο και ενδέχεται να τον αφήσει εκτός συζήτησης για MVP ή άλλες διακρίσεις. Ήδη, θεωρείται χαμένος για τα προημιτελικά του NBA Cup, εκεί όπου οι Σπερς κοντράρονται με τους Λέικερς στις 11 Δεκεμβρίου.

Κι όμως, ο Ουεμπανιαμά στις μόλις 12 φετινές εμφανίσεις του θυμίζει παίκτη… άλλου επιπέδου: 26,2 πόντοι, 12,9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 3,6 κοψίματα κατά μέσο όρο, με εννέα νταμπλ-νταμπλ, ένα τριπλ-νταμπλ και σταθερή βελτίωση στο μακρινό σουτ. Στα πρόθυρα των 22 ετών, με ήδη πλούσιο ατομικό βιογραφικό και ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο από το Παρίσι, δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει ακόμη και το MVP – ειδικά τώρα που οι Σπερς παρουσιάζουν επιτέλους μια ισορροπημένη και ανταγωνιστική ομάδα.

Όλα αυτά, όμως, δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν φτάσει τις 65 συμμετοχές. Το ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια κακή συγκυρία ή για μια ανησυχητική τάση που θα συνοδεύσει την καριέρα του. Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι πως ο χρόνος τρέχει και ο Ουεμπανιαμά πρέπει να τον προλάβει.