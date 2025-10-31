ΝΒΑ: «Τρένο» οι Σπερς με «τρομακτικό» Γουεμπανιάμα (107-101) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (127-108)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνεχίζει να πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις στο NBA και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν να νικάνε. Απέναντι στους Χιτ, η ομάδα του Τέξας επικράτησε των Μαϊάμι Χιτ με 107-101 και έκανε το 5-0 στη σεζόν, που αποτελεί το καλύτερο εναρκτήριο ρεκόρ στην ιστορία του franchise.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν για άλλη μία φορά τρομερός, σημειώνοντας 27 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 τάπες, ενώ είχε ως «συνεργό» τον Στεφόν Καστλ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από την άλλη, ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους και 10 ριμπάουντ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό και το Μαϊάμι έπεσε στο 3-2.

Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι πρωταθλητές του NBA

Οι πρωταθλητές Θάντερ συνεχίζουν ακάθεκτοι στη σεζόν και με τη νίκη απέναντι στους Γουίζαρντς με 127-108 ανέβηκαν στο 6-0 και διατηρούν την κορυφή στη δυτική περιφέρεια, ενώ η ομάδα της Γουάσινγκτον έπεσε στο 1-4.

Για άλλη μία φορά, εκεί για την ομάδα της Οκλαχόμα ήταν ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικοί ήταν από τον πάγκο για τους Θάντερ οι Μίτσελ και Τζόου με 20 πόντους έκαστος. Για τους Γουίζαρντς κορυφαίος ήταν ο Σι Τζέι Μακόλουμ με 19 πόντους.

Στη Σάρλοτ, οι Ορλάντο Μάτζικ επέστρεψαν στις νίκες μετά από τις 4 σερί ήττες, επικρατώντας 123-107 των Χόρνετς. Με τη νίκη αυτή, οι Μάτζικ ανέβηκαν στο 2-4, ενώ οι Χόρνετς έπεσαν στο 2-3.

Κορυφαίος για την ομάδα του Ορλάντο ήταν ο Πάολο Μπανκέρο με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Φρανζ Βάγκνερ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντικός για τους Μάτζικ ήταν και ο Άντονι Μπλακ, ο οποίος είχε επίσης 20 πόντους. Για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Κόλιν Σέξτον, με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

