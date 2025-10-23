Πάρτι με 40άρα του Γουεμπανιάμα για τους Σπερς – Ματσάρες σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη (vids)
Ο Γάλλος σούπερ σταρ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκλεψε την παράσταση στα ματς του ΝΒΑ, με τους Σπερς να διαλύουν το Ντάλας.
Η νέα σεζόν του ΝΒΑ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του από το πρώτο κιόλας βράδυ. Οι Σπερς επικράτησαν εκτός έδρας των Μάβερικς με το εμφατικό 125-92, σε μια αναμέτρηση όπου ο 21χρονος Γάλλος σταρ έκανε… ό,τι ήθελε.
Ο «Wemby» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 μπλοκ και 4 ασίστ, σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας πως η δεύτερη σεζόν του μπορεί να είναι το μεγάλο του άλμα στην ελίτ του πρωταθλήματος. Η άμυνα των Μάβερικς δεν είχε απάντηση απέναντί του, ενώ ο Πόποβιτς τον άφησε να καθοδηγήσει την επίθεση σχεδόν σαν… πόιντ φόργουορντ.
Ο Λούκα Ντόντσιτς προσπάθησε να αντισταθεί με 28 πόντους και 8 ασίστ, αλλά η αστοχία του από μέση και μακρινή απόσταση έκανε τη διαφορά. Από τους Σπερς, ο Ντεβίν Βάσελ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ η ομάδα συνολικά έδειξε εξαιρετική χημεία, με αρκετούς παίκτες να ξεχωρίζουν.
Βίντεό από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γουεμπανιάμα
Μια μονομαχία γεμάτη ένταση,με την Φιλαδέλφεια να κερδίζει στο νήμα (Σέλτικς – Σίξερς 116-117) . Ο Τάιρις Μάξεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 40 πόντους, ενώ ο rookie Έτζκομπ πρόσθεσε 34. Οι Σέλτικς πάλεψαν, αλλά μια αδύναμη περιφερειακή άμυνα έδωσε στους Σίξερς την ευκαιρία για τη νίκη.
Oι Σικάγο Μπουλς επικράτησαν με 115-111 των Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να ξεχωρίζει με 28 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ζαν Μπουζέλις πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ από την πλευρά των Πίστονς, ο Κέιντ Κάνινγχαμ σημείωσε 23 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ, και ο Στιούαρτ είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Το Σικάγο έδειξε σημάδια δυνατού ξεκινήματος για τη φετινή σεζόν.
Τα αποτελέσματα
Χόρνετς – Νετς 136-117
Νικς-Καβς 119-111
Μάτζικ-Χιτ 125-121
Χοκς-Ράπτορς 118-138
Σέλτικς-Σίξερς 116-117
Μπουλς-Πίστονς 115-111
Γκρίζλις-Πέλικανς 128-122
Μπακς-Γουίζαρντς 133-120
Τζαζ-Κλίπερς 129-108
Μάβερικς-Σπερς 92-125
Σανς-Κινγκς 120-116
Μπλέιζερς-Τίμπεργουλβς 114-118
