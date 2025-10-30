Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει μετατρέψει τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν του NBA σε προσωπικό του υπερθέαμα. Ο 21χρονος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, που πέρυσι είδε τη χρονιά του να διακόπτεται εξαιτίας φλεβικής θρόμβωσης στον δεξί του ώμο, επέστρεψε δυναμικά, σε «flight mode», όπως σχολιάζουν τα αμερικανικά μέσα. Μετά από τρία μόλις παιχνίδια, έχει σημειώσει 100 πόντους και 18 κοψίματα — επίδοση που ξεπερνά τα στατιστικά 24 ομάδων ολόκληρου του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη μέτρηση του NBA για τη σεζόν 2025-26, ο Γουεμπανιάμα φτάνει πλέον τα 2,24 μέτρα και ζυγίζει 107 κιλά, καταλαμβάνοντας τη θέση του ψηλότερου εν ενεργεία παίκτη της λίγκας. Παρά τα νούμερα, πολλοί εντός του ΝΒΑ υποστηρίζουν ότι οι τυπικές διαστάσεις του δεν αποτυπώνουν την πραγματική του επιρροή στο παρκέ: κινείται σαν περιφερειακός, σκοράρει σαν φόργουορντ και αμύνεται σαν… φράγμα.

Το στατιστικό του ξεκίνημα είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Κόντρα στους Dallas Mavericks έκανε 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 κοψίματα. Εναντίον των New Orleans Pelicans σημείωσε 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 κοψίματα, ενώ απέναντι στους Brooklyn Nets τελείωσε με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 κοψίματα. Αυτές οι επιδόσεις εξασφάλισαν στους Σπερς το απόλυτο 3-0 και στον Γουεμπανιάμα τον τίτλο του «παίκτη της εβδομάδας» στη Δύση.

Πίσω όμως από τα νούμερα υπάρχει μια προσωπική ιστορία επιμονής και αυτογνωσίας. Ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι η εμπειρία της θρόμβωσης, τον Φεβρουάριο του 2025, άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και την καριέρα του. «Πέρασα πολύ χρόνο σε νοσοκομεία, άκουσα περισσότερα δυσάρεστα νέα απ’ όσα θα ήθελα. Ήταν τραυματικό, αλλά τελικά με έκανε δυνατότερο», είπε. Αυτό το καλοκαίρι ταξίδεψε στη NASA και σε ένα μοναστήρι Shaolin στην Κίνα, αναζητώντας έμπνευση και ισορροπία.

Με το «πράσινο φως» των γιατρών των Spurs, ο Γουεμπανιάμα αφιερώθηκε σε προπονήσεις «βίαιης έντασης», όπως ο ίδιος τις χαρακτήρισε, για να συνηθίσει το σώμα του στους απαιτητικούς ρυθμούς του NBA. «Κανείς δεν δούλεψε όπως εγώ φέτος το καλοκαίρι», δήλωσε με αυτοπεποίθηση. «Ήθελα να σπρώξω το σώμα μου στα όριά του. Τώρα νιώθω πιο δυνατός, πιο ώριμος και απόλυτα έτοιμος».

Η πορεία του Γουεμπανιάμα δείχνει πως η συνύπαρξη ταλέντου, σωματικής υπεροχής και πνευματικής αντοχής μπορεί να ξαναγράψει τα δεδομένα στο NBA. Αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται σύντομα να αλλάξει όχι μόνο τους αριθμούς, αλλά και την ίδια τη φύση του παιχνιδιού.