Εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες ο Γουεμπανιάμα (pic)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, έχοντας ρεκόρ 9-4, κάτι που τους φέρνει αυτή την στιγμή στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στη Δυτική Περιφέρεια του ΝΒΑ.

Μετά από δύο ήττες εντός έδρας από τους Γκόλντεν Στέιτς Γουόριορς, τα «σπιρούνια» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς, χωρίς μάλιστα να έχουν στη σύνθεσή τους τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σούπερ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα του αριστερού του ποδιού, και όπως μετέδωσε ο γνωστός Αμερικανός ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, αναμένεται να χάσει κι άλλα παιχνίδια αφού θα παραμείνει στα… πιτς για τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί πόσο.

Η σχετική ανάρτηση

San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025

Ο «Γουέμπι» είχε παίξει στα 12 πρώτα ματς των Σπερς μετρώντας 26.2 πόντους, 12.9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3.6 τάπες και 1.1 κλέψιμο στα περίπου 35 λεπτά που τον είχε κρατήσει στο παρκέ κατά μέσο όρο ο Μιτς Τζόνσον.