Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 118-106, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς σε μία προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να φύγει προς τα αποδυτήρια λίγο πριν από το ημίχρονο και να μην επιστρέψει για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Giannis Antetokounmpo exited Bucks-Cavs in the first half after apparently injuring his groin. pic.twitter.com/kRU5YYTfdf — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2025

Μέχει εκείνο το σημείο, ο Αντετοκούνμπο είχε 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 13 λεπτά, μέχρι να αποχωρήσει από τον αγώνα. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι δεδομένο για τον τραυματισμό του και το αν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα, ωστόσο σίγουρα αυτό θα γίνει σαφές μετά τη μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί.

Check out this summarized fantasy sports story 👀🏈⚾️🏀🏆 Giannis Antetokounmpo to Have MRI for Groin Injury https://t.co/FxemlPnIKc — Rewrite Sports (@RewriteSports) November 18, 2025

Κορυφαίος ο Μίτσελ για το Κλίβελαντ

Οι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι να τραυματιστεί ο ηγέτης τους, όμως η απουσία του Γιάννη στο δεύτερο ημίχρονο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 24 πόντους, 3 ριμπάουυντ και 5 ασίστ.