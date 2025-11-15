Οι Μπακς κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στο Κύπελλο του NBA, επικρατώντας των Χόρνετς με 147-134 στην παράταση και ανέβηκαν στο 8-5 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση.

Ο «Greek Freak» έκανε double-double με 25 πόντους, 18 ασίστ (2η καλύτερη επίδοση του Γιάννη), δύο κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 40:23′. Πολύ καλός ήταν και ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος έκανε επίσης double-double με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την άλλη, ο ρούκι Κον Κονίπολ έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους και ο Μάιλς Μπρίτζες είχε τους ίδιους πόντους, όμως δεν ήταν αρκετοί για να κάμψουν την αντίσταση των «Ελαφιών», πέφτοντας στο 4-8.

Τα highlights στο Μπακς – Χόρνετς

Οι Μπακς δυσκολεύτηκαν αρκετά κόντρα στο Σάρλοτ, καθώς ήταν πίσω στο σκορ με 61-69 στο ημίχρονο, απάντησαν με δικό τους επί μέρους 42-29 στην τρίτη περίοδο και πήραν ξανά τα ηνία της αναμέτρησης (103-98), με το τέταρτο δωδεκάλεπτο του αγώνα, να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Ο Κνίπελ στα 22» πριν την λήξη με τρίποντο ισοφάρισε σε 129-129, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Μπακς σοβαρεύτηκαν και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-33, 61-69, 103-98, 129-129 (κ.α.), 147-134

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 29 (9/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 25, Τέρνερ 18 (6/8 τρίποντα), Γκριν 13 (2/4 τρίποντα, 7/7 βολές), Ρόλινς 20 (4/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σιμς 2, Τρεντ 8 (1), Άντονι 10 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πόρτις 12 (2), Χάρις 10 (2), Σίαρς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζάκσον

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Κονίπολ 32 (8/11 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπρίτζες 32 (6/9 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιαμπάτε 15 (5/8 δίποντα, 5/6 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζέιμς 12 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα), Μπολ 16 (3/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Μαν 9 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σέξτον 14 (2), Ριβς, Πλάμλι 4, Κόνατον

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 35/51 δίποντα, 20/34 τρίποντα, 17/22 βολές, 42 ριμπάουντ, 37 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 22 λάθη, 25 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Σάρλοτ Χόρνετς: 30/53 δίποντα, 17/45 τρίποντα, 23/29 βολές, 51 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ