Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ» (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την ήττα των Μπακς από τους Ρόκετς, τονίζοντας την αδυναμία τους στα τελευταία λεπτά, αλλά και το πως πρέπει να λειτουργούν στο παρκέ.
- Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε γερανοφόρο όχημα, ένας τραυματίας
- Ξεκίνησε η δίκη για την θανατηφόρα επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο
- Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές
- Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία
Οι Μπακς ηττήθηκαν με 122-115 από τους Ρόκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εξαιρετικός για άλλη μια φορά, όμως στο έγινε μοιραίος, καθώς είχε άστοχες βολές και κρίσιμο λάθος προς το φινάλε.
Ο «Greek Freak» έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, λέγοντας πως έχασαν δικό τους παιχνίδι και δεν υπήρξε καλή εκτέλεση στις τελευταίες επιθέσεις των «Ελαφιών».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:
«Έπρεπε να κερδίσουμε, δεν το κάναμε, τους δώσαμε τη νίκη. Στο τέλος δεν παίξαμε έξυπνα και δεν εκτελέσαμε καλά τις επιθέσεις μας. Οι Ρόκετς έκαναν ένα μεγάλο επί μέρους σκορ, βρήκαν καλά σουτ κι εμείς κάναμε το αντίθετο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας. Η μπάλα κολλούσε στα χέρια μας και οι αποστάσεις δεν ήταν καλές. Έπρεπε να παίξουμε με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα. Οι Ρόκετς έπαιξαν πιο έξυπνα στο τέλος. Αν το κάναμε εμείς, θα κερδίζαμε. Αύριο έχουμε ένα ακόμη ματς, μια ευκαιρία να εξιλεωθούμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε δεύτερο παιχνίδι στη σειρά».
Για τις δύο χαμένες βολές πριν το τέλος: «Το δύσκολο είναι να πας στις βολές. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα δουλειάς. Προσπαθώ να εκτελώ όσες περισσότερες μπορώ, πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση. Όσο δουλεύεις, θα μπουν».
- Η απίθανη κίνηση του Ντουράντ: Μπήκε στον κύκλο προσευχής των Μπακς
- Ποιοι διαιτητές ορίστηκαν από τη Euroleague στο Παρί – Παναθηναϊκός
- Η δυνατή νύχτα αλληλεγγύης στο Old Trafford
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση στο Καλλιμάρμαρο με τον τερματισμό του τελευταίου δρομέα (vid)
- Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ» (vid)
- Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τεττέι αντί του Ιωαννίδη στην Εθνική ομάδα (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις