Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ» (vid)

Οι Μπακς ηττήθηκαν με 122-115 από τους Ρόκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εξαιρετικός για άλλη μια φορά, όμως στο έγινε μοιραίος, καθώς είχε άστοχες βολές και κρίσιμο λάθος προς το φινάλε.

Ο «Greek Freak» έκανε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, λέγοντας πως έχασαν δικό τους παιχνίδι και δεν υπήρξε καλή εκτέλεση στις τελευταίες επιθέσεις των «Ελαφιών».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Έπρεπε να κερδίσουμε, δεν το κάναμε, τους δώσαμε τη νίκη. Στο τέλος δεν παίξαμε έξυπνα και δεν εκτελέσαμε καλά τις επιθέσεις μας. Οι Ρόκετς έκαναν ένα μεγάλο επί μέρους σκορ, βρήκαν καλά σουτ κι εμείς κάναμε το αντίθετο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας. Η μπάλα κολλούσε στα χέρια μας και οι αποστάσεις δεν ήταν καλές. Έπρεπε να παίξουμε με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα. Οι Ρόκετς έπαιξαν πιο έξυπνα στο τέλος. Αν το κάναμε εμείς, θα κερδίζαμε. Αύριο έχουμε ένα ακόμη ματς, μια ευκαιρία να εξιλεωθούμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε δεύτερο παιχνίδι στη σειρά».

Για τις δύο χαμένες βολές πριν το τέλος: «Το δύσκολο είναι να πας στις βολές. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα δουλειάς. Προσπαθώ να εκτελώ όσες περισσότερες μπορώ, πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση. Όσο δουλεύεις, θα μπουν».