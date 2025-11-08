Αντετοκούνμπο: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά»

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 126-110 για το Κύπελλο του NBA, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνιστής για ακόμα ένα παιχνίδι με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Ο «Greek Freak», μετά το τέλος του παιχνιδιού, έκανε τον απολογισμό του και αναφέρθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν τα «Ελάφια», τονίζοντας πως οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά…

Υπενθυμίζεται ότι ο σούπερσταρ των «Ελαφιών», έσπασε και ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Το να χάσεις σουτ είναι μέρος του παιχνιδιού. Στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω ότι για να είναι σπουδαία η ομάδα πρέπει να είναι επιθετική. Όσο παίζουμε μαζί γινόμαστε άνετοι ο ένας με τον άλλον. Προσπαθούμε να παίζουμε καλά ο ένας με τον άλλον.

Όσο προχωράμε θα γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Πιθανότατα το χειρότερό μας παιχνίδι ήταν με το Τορόντο. Δεν παίξαμε καλά. Μετά την πρώτη περίοδο δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Φέτος δεν είναι η χρονιά για δικαιολογίες.

Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο ματς στη σειρά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 48 λεπτά. Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο στη σειρά, πρέπει να έχουμε αυτή τη συνήθεια. Αν χάσεις ένα πρέπει να επιστρέψεις, αν νικήσεις ένα ματς πρέπει να συνεχίσεις. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε, είμαστε πολύ καλή ομάδα.

Θα πάω σπίτι να φροντίσω το σώμα μου. Αύριο θα κάνω θεραπεία, θα δω video για τα σουτ που έχασα και την Κυριακή θα παίξουμε με μία πολύ καλή ομάδα, το Χιούστον».