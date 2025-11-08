Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Οι Μιλγούκι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Σικάγο Μπουλς στο «Fiserv Forum», κάνοντας την πρώτη τους φετινή νίκη στο Κύπελλο του NBA. Έτσι, τα «Eλάφια» ανέβηκαν στο 6-3, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει και πάλι απίθανα πράγματα στο παρκέ.

Για τους γηπεδούχους, πολύ καλός ήταν ο Μάιλς Τέρνερ που είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους και 6 ασίστ. Ωστόσο, τη διαφορά έκανε και πάλι ο Γιάννης. Οι «Ταύροι» δεν βρήκαν ποτέ απάντηση στο παιχνίδι του «Greek Freak» που ολοκλήρωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής και παράλληλα «έπιασε» ακόμη μία ιστορική κορυφή.

Αντίθετα, οι Μπουλς «έπεσαν» στο 6-2, οι οποίοι είχαν σε καλή μέρα τους Μάτας Μπουζέλις (20 πόντους, 8 ασίστ,), Τζος Γκίντι (16 πόντους, 14 ασίστ, 6 ριμπάουντ) και Τρε Τζόουνς (17, πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), όμως δεν ήταν αρκετοί για να χαλάσουν το «πάρτι» του Γιάννη στο Μιλγουόκι.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς

Στα βιβλία της Ιστορίας ο Αντετοκούνμπο

Ως προς το ρεκόρ που έσπασε ο Αντετοκούνμπο, οι 41 πόντοι που πέτυχε στο ματς, σήμαναν τη συμπλήρωση 56 αγώνων με 40+ και έτσι ξεπέρασε τα 55 του τεράστιου Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της εν λόγω λίστας στην ιστορία των Μπακς.

A 40-piece for the record books. pic.twitter.com/WvIkBTRcFN — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2025

Tonight marks Giannis Antetokounmpo’s 56th career regular season game with 40+ PTS. He passes Kareem Abdul-Jabbar for the MOST such games in @Bucks franchise history! https://t.co/5xHNcVJTuM pic.twitter.com/WfDCxzRwTw — NBA.com/Stats (@nbastats) November 8, 2025

