Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ο Αντετοκούνμπο «τρομάζει» το NBA και «διαλύει» τη στατιστική – Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών (pic, vid)
Μπάσκετ 04 Νοεμβρίου 2025 | 15:43

Ο Αντετοκούνμπο «τρομάζει» το NBA και «διαλύει» τη στατιστική – Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ακόμη μία σεζόν στο ΝΒΑ που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει με το πόδι στο γκάζι από το ξεκίνημα και οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς με ρεκόρ 5-2 στην Ανατολική Περιφέρεια. Τελευταίο σόου, το νικηφόρο buzzer beater κόντρα στους φιναλίστ των περσινών τελικών του ΝΒΑ, Ιντιάνα Πέισερς.

Κορυφαίος του παρκέ για ακόμη ένα βράδυ ο Greek Freak, με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις. Πού τον έφεραν αυτές; Στην κορυφή μιας σημαντικής λίστας, έχοντας καταγράψει την καλύτερη επίδοση στον δείκτη PER (Player Efficiency Rating) στην ιστορία του ΝΒΑ.

YouTube thumbnail

Τι κάνει ο Αντετοκούνμπο φέτος; Έχει 34.2 πόντους, 13.4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ, ανά ματς, σουτάροντας με 68.4% ευστοχία. Παράλληλα, έχει 40.77 στον δείκτη PER, ο οποίο καταγράφει την επίδραση ενός παίκτη στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, μετρώντας τους πόντους του από καλάθια και ασίστ. Ο μέσος όρος δηλαδή πόντων που δίνει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης στους Μπακς είναι και ο κορυφαίος στην ιστορία της Λίγκας.

YouTube thumbnail

Κορυφαίος στην επιθετική συνεισφορά ο Αντετοκούνμπο

Και δεν είναι απλά πρώτος στη σχετική λίστα, αλλά διαλύει και τον ανταγωνισμό. Δεύτερη καλύτερη επίδοση στον παραπάνω πίνακα είναι του Νίκολα Γιόκιτς (30.99) επίσης από τη φετινή σεζόν, ενώ ο Γιάννης έχει επίσης ακόμη δύο επιδόσεις στην πρώτη επτάδα, από τις σεζόν 2021-22 και 2019-20.

YouTube thumbnail

Για την ιστορία, οι καλύτερες επιδόσεις των Λεμπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρνταν είναι πολύ πιο κάτω, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 10η και 13η ο Βασιλιάς (31,67 και 31,59), 9η και 12η ο «MJ» (31,71 και 31,63).

Headlines:
Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

Economy
Στουρνάρας: Παραμένει το χάσμα με την Ευρώπη στην ελληνική βιομηχανία

Στουρνάρας: Παραμένει το χάσμα με την Ευρώπη στην ελληνική βιομηχανία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»
Μπάσκετ 04.11.25

Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»

Ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως παίκτης των Μπακς για να αντιμετωπίσει τους Πέισερς και σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»
Την είδαν στο 1987 04.11.25

Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»

Επειδή δεν είχαμε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μια τελευταία θέλει την pop star Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου - και να είχε παίξει σε βίντεο του Τζορτζ Μάικλ το 1987.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία
Τόλμη ή ανοησία; 04.11.25

Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία

Με ένα τολμηρό άρθρο ο Economist ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο στη Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια, για να γυρίσουν το χαμένο παιχνίδι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
