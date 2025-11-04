Ο Αντετοκούνμπο «τρομάζει» το NBA και «διαλύει» τη στατιστική – Κορυφαία επίδοση όλων των εποχών (pic, vid)

Ακόμη μία σεζόν στο ΝΒΑ που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει με το πόδι στο γκάζι από το ξεκίνημα και οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς με ρεκόρ 5-2 στην Ανατολική Περιφέρεια. Τελευταίο σόου, το νικηφόρο buzzer beater κόντρα στους φιναλίστ των περσινών τελικών του ΝΒΑ, Ιντιάνα Πέισερς.

Κορυφαίος του παρκέ για ακόμη ένα βράδυ ο Greek Freak, με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις. Πού τον έφεραν αυτές; Στην κορυφή μιας σημαντικής λίστας, έχοντας καταγράψει την καλύτερη επίδοση στον δείκτη PER (Player Efficiency Rating) στην ιστορία του ΝΒΑ.

Τι κάνει ο Αντετοκούνμπο φέτος; Έχει 34.2 πόντους, 13.4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ, ανά ματς, σουτάροντας με 68.4% ευστοχία. Παράλληλα, έχει 40.77 στον δείκτη PER, ο οποίο καταγράφει την επίδραση ενός παίκτη στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, μετρώντας τους πόντους του από καλάθια και ασίστ. Ο μέσος όρος δηλαδή πόντων που δίνει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης στους Μπακς είναι και ο κορυφαίος στην ιστορία της Λίγκας.

Κορυφαίος στην επιθετική συνεισφορά ο Αντετοκούνμπο

Giannis Antetokounmpo is currently having the single greatest PER season by any player in NBA history. He already holds two spots in the Top 7. pic.twitter.com/zssQOdU58K — BucksRealm (@BucksRealm) November 3, 2025

Και δεν είναι απλά πρώτος στη σχετική λίστα, αλλά διαλύει και τον ανταγωνισμό. Δεύτερη καλύτερη επίδοση στον παραπάνω πίνακα είναι του Νίκολα Γιόκιτς (30.99) επίσης από τη φετινή σεζόν, ενώ ο Γιάννης έχει επίσης ακόμη δύο επιδόσεις στην πρώτη επτάδα, από τις σεζόν 2021-22 και 2019-20.

Για την ιστορία, οι καλύτερες επιδόσεις των Λεμπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρνταν είναι πολύ πιο κάτω, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 10η και 13η ο Βασιλιάς (31,67 και 31,59), 9η και 12η ο «MJ» (31,71 και 31,63).