Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Οι αντιδράσεις του Αντετοκούνμπο μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Πέισερς (vid)
Οι αντιδράσεις του Αντετοκούνμπο μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Πέισερς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε το νικητήριο καλάθι για τους Μπακς απέναντι στους Πέισερς και αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των αντίπαλων οπαδών.

Για άλλη μία φορά, απόλυτος πρωταγωνιστής των Μιλγουόκι Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς σκόραρε 33 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, και παράλληλα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με το buzzer beater καλάθι του.

Με αυτό το καλάθι, ο «Greek Freak» πήρε την πρώτη νίκη-εκδίκηση στη σεζόν από τους Πέισερς, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τους Μπακς στα δύο τελευταία playoffs από τον πρώτο γύρο.

Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ξεπεράσει τα όρια, με τους φίλους των ομάδων να αποδοκιμάζουν έντονα τους αντιπάλους, ενώ στην περσινή postseason, ο Αντετοκούνμπο ήρθε πολύ κοντά με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο οποίος τον προκαλούσε μετά τον αποκλεισμό του.

Δείτε το βίντεο με το καλάθι του Αντετοκούνμπο

Απ’ όσο φαίνεται ο 30χρονος φόργουορντ δεν έχει ούτε αυτός τα καλύτερα συναισθήματα για την Ιντιάνα, καθώς μετά το καλάθι του προέβη σε μία άσεμνη χειρονομία, ενώ στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς των Πέισερς να σωπάσουν, πριν αρχίσει να τους αποδοκιμάζει από πλευράς του. Τότε χρειάστηκε να παρέμβει ο αδερφός του, Θανάσης, για να του πει να ηρεμήσει.

Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

