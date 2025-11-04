Οι αντιδράσεις του Αντετοκούνμπο μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Πέισερς (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε το νικητήριο καλάθι για τους Μπακς απέναντι στους Πέισερς και αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των αντίπαλων οπαδών.
Για άλλη μία φορά, απόλυτος πρωταγωνιστής των Μιλγουόκι Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς σκόραρε 33 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, και παράλληλα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με το buzzer beater καλάθι του.
Με αυτό το καλάθι, ο «Greek Freak» πήρε την πρώτη νίκη-εκδίκηση στη σεζόν από τους Πέισερς, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τους Μπακς στα δύο τελευταία playoffs από τον πρώτο γύρο.
Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ξεπεράσει τα όρια, με τους φίλους των ομάδων να αποδοκιμάζουν έντονα τους αντιπάλους, ενώ στην περσινή postseason, ο Αντετοκούνμπο ήρθε πολύ κοντά με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο οποίος τον προκαλούσε μετά τον αποκλεισμό του.
Δείτε το βίντεο με το καλάθι του Αντετοκούνμπο
GIANNIS IS WILDING 😂😂😂
• Hit the game winner
• Grabbed his crotch
• Told the crowd to be quiet
• Started booing the fans
THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO
— Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025
Απ’ όσο φαίνεται ο 30χρονος φόργουορντ δεν έχει ούτε αυτός τα καλύτερα συναισθήματα για την Ιντιάνα, καθώς μετά το καλάθι του προέβη σε μία άσεμνη χειρονομία, ενώ στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς των Πέισερς να σωπάσουν, πριν αρχίσει να τους αποδοκιμάζει από πλευράς του. Τότε χρειάστηκε να παρέμβει ο αδερφός του, Θανάσης, για να του πει να ηρεμήσει.
- Οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Κινγκς με «καυτό» Γιόκιτς (130-124) – Όλα τα αποτελέσματα του NBA
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το buzzer beater: «Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις»
- Πρεμιέρα στο NCAA με Αβδάλα, Ζούγρη, Λιοτόπουλο – Τι έκαναν οι τρεις Έλληνες (vids)
- Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
- Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη
- Οι αντιδράσεις του Αντετοκούνμπο μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Πέισερς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις