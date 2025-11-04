Οι αντιδράσεις του Αντετοκούνμπο μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Πέισερς (vid)

Για άλλη μία φορά, απόλυτος πρωταγωνιστής των Μιλγουόκι Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς σκόραρε 33 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, και παράλληλα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με το buzzer beater καλάθι του.

Με αυτό το καλάθι, ο «Greek Freak» πήρε την πρώτη νίκη-εκδίκηση στη σεζόν από τους Πέισερς, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τους Μπακς στα δύο τελευταία playoffs από τον πρώτο γύρο.

Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ξεπεράσει τα όρια, με τους φίλους των ομάδων να αποδοκιμάζουν έντονα τους αντιπάλους, ενώ στην περσινή postseason, ο Αντετοκούνμπο ήρθε πολύ κοντά με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο οποίος τον προκαλούσε μετά τον αποκλεισμό του.

Δείτε το βίντεο με το καλάθι του Αντετοκούνμπο

GIANNIS IS WILDING 😂😂😂 • Hit the game winner

• Grabbed his crotch

• Told the crowd to be quiet

• Started booing the fans THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO pic.twitter.com/Np4VhCnY5t — Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025

Απ’ όσο φαίνεται ο 30χρονος φόργουορντ δεν έχει ούτε αυτός τα καλύτερα συναισθήματα για την Ιντιάνα, καθώς μετά το καλάθι του προέβη σε μία άσεμνη χειρονομία, ενώ στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς των Πέισερς να σωπάσουν, πριν αρχίσει να τους αποδοκιμάζει από πλευράς του. Τότε χρειάστηκε να παρέμβει ο αδερφός του, Θανάσης, για να του πει να ηρεμήσει.