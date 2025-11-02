Ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη! (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς και μετά το παιχνίδι μίλησε για το περιστατικό που το προκάλεσε.
Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Σακραμέντο Κινγκς με 133-135, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει μετά την απουσία του από το παιχνίδι απέναντι στους Γουόριορς.
Ο «Greek Freak» εμφανίστηκε στο παρκέ με μαυρισμένο μάτι, κάτι που προκάλεσε την απορία του κόσμου, ωστόσο ο ίδιος εξήγησε τον τρόπο που το απέκτησε.
Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το μαυρισμένο μάτι:
Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Greek Freak:
«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ.
Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» δήλωσε ο 30χρονος φόργουορντ.
