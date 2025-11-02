Ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη! (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Σακραμέντο Κινγκς με 133-135, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει μετά την απουσία του από το παιχνίδι απέναντι στους Γουόριορς.

Ο «Greek Freak» εμφανίστηκε στο παρκέ με μαυρισμένο μάτι, κάτι που προκάλεσε την απορία του κόσμου, ωστόσο ο ίδιος εξήγησε τον τρόπο που το απέκτησε.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το μαυρισμένο μάτι:

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Greek Freak:

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ.

Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» δήλωσε ο 30χρονος φόργουορντ.