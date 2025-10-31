Σαράνια: «Νικς και Μπακς γνώριζαν πως ο Αντετοκούνμπο ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη» (vid)
Σε μία πρόσφατη συμμετοχή του σε podcast, ο ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια μίλησε ξανά για τις συζητήσεις που υπήρξαν ανάμεσα σε Μπακς και Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά τα έντονα σενάρια αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς παρέμεινε στην ομάδα και έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με την ομάδα του Ουισκόνσιν να έχει ρεκόρ 4-1.
Ο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, βρέθηκε πρόσφατα σε ένα podcast, στο οποίο ερωτήθηκε σχετικά με τους παίκτες που πρέπει να βρίσκονται στα ραντάρ του NBA για μελλοντική ανταλλαγή και ανέφερε ξανά το όνομα του «Greek Freak», δηλώνοντας ότι ο Γιάννης ήθελε να αγωνιστεί στους Νικς, κάτι που γνώριζε η ομάδα της Νέας Υόρκης, αλλά και οι Μπακς.
Τι ανέφερε ο Σαράνια για Αντετοκούνμπο – Νικς
«Νομίζω ότι ο επόμενος που πρέπει να προσέξουμε παραμένει πιθανώς ο Γιάννης. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση.
Υπήρξε μια περίοδος δύο εβδομάδων όπου οι Νικς ήξεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει εκεί, όπως και οι Μπακς», ανέφερε ο Σαράνια.
Παράλληλα, ο ρεπόρτερ ανέφερε ότι υπήρξαν προσφορές, και ανέφερε μερικά ονόματα που μπορεί να συμπεριελήφθησαν στα σενάρια για ανταλλαγή: «Υπήρξε μια περίοδος δύο εβδομάδων όπου ήξεραν, είχαν συζητήσεις και έγιναν προσφορές… Δεν νομίζω καν ότι έφτασε σε κάποιο σημείο. Νομίζω ότι ήταν σαν να «κάνε την καλύτερη προσφορά σου». Έγιναν προσφορές.
Ο Μπρίτζες δεν ήταν επιλέξιμος για ανταλλαγή εκείνη την εποχή επειδή υπέγραψε την επέκταση», διευκρίνισε ο Τσαράνια, όταν σκεφτόντουσαν ποιον ενδεχομένως θα προσέφεραν οι Νικς για τον Γιάννη εκείνη την εποχή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μπράνσον φέρεται να μην ήταν μία από τις επιλογές, η επόμενη καλύτερη εικασία θα ήταν να συμπεριληφθεί ο Καρλ-Άντονι Τάουνς στις πιθανές προσφορές.
«Νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε ακόμα τον Γιάννη. Νομίζω ότι στα πρώτα 20-25 παιχνίδια. Έχουν κάνει ένα σπουδαίο ξεκίνημα. Νομίζω ότι το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 3-1, θα δούμε πώς θα τα πάνε φέτος, πώς θα τα πάνε στα πλέι οφ», πρόσθεσε.
Τέλος, αναφέρθηκε στο συμβόλαιο του Αντετοκούνμπο, δηλώνοντας: «Του χρόνου, θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Και στο NBA, όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτό το σημείο έχεις τη μεγαλύτερη επιρροή. Οπότε, το πόσο μακριά θα φτάσουν ή όχι, θα μπορούσε να επηρεάσει το πού θα βρίσκεται. Και ενδεχομένως σε 20, 25 παιχνίδια, θα δούμε. Αυτή τη στιγμή, έχουν κάνει ένα σπουδαίο ξεκίνημα, όπως βλέπουμε».
Η αναφορά του Σαράνια στην περίπτωση του Αντετοκούνμπο στο 1:18:30
