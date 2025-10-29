«Εξωφρενικό που δεν έδωσαν παράβαση στον Αντετοκούνμπο» – Τι είπε ο Έντι Τζόνσον για τα βήματα του Γιάννη

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) οι Μπακς επικράτησαν 121-111 των Νικς, ωστόσο μία φάση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σήκωσε… συζήτηση.

Σε αυτή φαίνεται να κάνει βήματα ο Greek Freak, στην προσπάθειά του να σκοράρει, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να μην την αφήνει ασχολίαστη, με ανάρτησή του στα social media.

Το σχόλιο του Έντι Τζόνσον για τη φάση του Αντετοκούνμπο

In 1989 I averaged 22 in 29 minutes. If I was allowed to do this I would have averaged 30 in 25 minutes. This is egregious! https://t.co/yj0FdQlk9G — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) October 29, 2025

«Το 1989 είχα μέσο όρο 22 πόντους σε 29 λεπτά. Αν μου επιτρεπόταν να το κάνω αυτό, θα είχα μέσο όρο 30 πόντους σε 25 λεπτά. Αυτό είναι εξωφρενικό!», έγραψε στα social media ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νιού Γιορκ Νικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα μια μεγάλη «παράσταση» αφού σημείωσε 37 πόντους με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές. Παράλληλα ο ίδιος μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 33:10 λεπτά εντός παρκέ.

Μια από τις φάσεις που ξεχώρισαν ήταν ένα «παλικαρίσιο» καλάθι, αφού ο Greek Freak πήγε μέχρι το καλάθι, απέναντι σε όλη τη πεντάδα των Νικς και κατάφερε να σκοράρει και να πάρει φάουλ.

Ωστόσο ξεκινώντας την προσπάθειά του, έχει κάνει βήματα, κάτι που οι διαιτητές δεν καταλόγισαν με του Αμερικανούς να προβάλλουν ως… χιουμοριστική τη φάση αυτή μετά τον αγώνα.

Δείτε τη φάση με τον Αντετοκούνμπο