Πέισερς – Μπακς 115-117: Μεγάλο διπλό με buzzer beater του τρομερού Αντετοκούνμπο (vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες στην Ιντιάνα, όπου επικράτησαν των Πέισερς με 117-115. Το παιχνίδι ήταν λίγα δευτερόλεπτα μακριά από την παράταση, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε άλλη άποψη και με δικό του buzzer beater έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο «Greek Freak» εκτός από «λυτρωτής» ήταν και ο κορυφαίος του παρκέ, με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Για τους Πέισερς, οι 32 πόντοι (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ) του Πασκάλ Σιάκαμ δεν ήταν αρκετοί για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Παράλληλα, για τους γηπεδούχους τους 88 από τους 115 πόντους σκόραραν 4 παίκτες (Σιάκαμ, Τζάκσον, Γουόκερ, Νέσμιθ).

Πλέον η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς είναι στο 5-2, ενώ οι περσινοί φιναλίστ του ΝΒΑ συνεχίζουν την καθοδική πορεία χωρίς τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και έφτασαν στο 1-6.

Οι Μπακς μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, παίρνοντας γρήγορα διαφορά, η οποία έγινε διψήφια σε λιγότερο από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (9-19). Οι Πέισερς προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο Κούζμα δεν τους άφησε να πλησιάσουν στο τελευταίο δίλεπτο, όπου σκόραρε 6 από τους 8 πόντους της ομάδας του (22-31).

Η αντίδραση της ομάδας από την Ιντιάνα εν τέλει πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου με ένα σερί 10-2 στα πρώτα 4 λεπτά μείωσαν στον πόντο (32-33), ενώ κατέληξαν να παίρνουν και το προβάδισμα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 13 στην περίοδο. Στα τελευταία λεπτά ωστόσο, το 47-42 υπέρ των Πέισερς έγινε 47-51 και οι Μπακς κράτησαν το προβάδισμα στο ημίχρονο.

Το παιχνίδι παρέμεινε κοντά και στη συνέχεια, ωστόσο οι Μπακς με ένα σερί 12-1 πήραν μεγάλο προβάδισμα στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου (61-70), ωστόσο οι Πέισερς απάντησαν με δικό τους σερί για να φτάσουν στον πόντο (77-78) και η περίοδος έκλεισε με 77-84, μετά από δύο διαδοχικά τρίποντα της ομάδας του Μιλγουόκι.

Παρόμοια ήταν η συνταγή και της τελευταίας περιόδου, όπου γίνονταν συνεχώς εναλλαγές στο σκοράρισμα, μέχρι το 11-0 σερί των γηπεδούχων μετά τα μισά, όπου εξάλειψε το +11 των Μπακς (109-109). Στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, ο Νέσμιθ ισοφάρισε σε 115-115, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και με buzzer beater έκανε το 115-117.

Τα στατιστικά στο Πέισερς – Μπακς

Ιντιάνα Πέισερς (Ρικ Καρλάιλ): Νίσμιθ 17 (2/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σιάκαμ 32 (10/18 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αϊζέια Τζάκσον 21 (8/12 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουόκερ 18 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κουέντον Τζάκσον 7, Φέρφι 3 (1), Μπράντλι 4, Ντένις 3, Σέπαρντ 5 (1), Χαφ, ΜακΚλάνγκ, Πίτερ 3 (1), Ρόμπινσον-Ερλ 2

Μιλγουόκι Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 11 (3/10 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 9 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Γκριν 13 (4/8 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πρινς 6 (2), Κούζμα 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Άντονι 11 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόρτις 8 (2), Σιμς 1, Κόφι