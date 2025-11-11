Αντετοκούνμπο: «Μας βοήθησε πολύ ο Θανάσης, έτσι γυρίσαμε το ματς» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 116-114 επί των Ντάλας Μάβερικς και μετά το ματς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Greek Freak στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο βοήθησε την ομάδα ο αδερφός του, Θανάσης, αλλά και την σχέση του με τον πρώην προπονητή του και νυν του Ντάλας, Τζέισον Κιντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για το πώς ο Θανάσης βοήθησε τους Μπακς: «Ο Θανάσης βοήθησε πολύ να κερδίσουμε. Φώναζε από τον πάγκο ‘γ@@@ τα σφυρίγματα, δείξτε τον χαρακτήρα σας’. Έτσι καταφέραμε να γυρίσουμε στο ματς και να κερδίσουμε. Κάθε κατοχή που κερδίζαμε νιώθαμε καλύτερα και οι αντίπαλοι χειρότερα. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο βγάζεις τον καλύτερο εαυτό σου».

Για την… αφιέρωση που έκανε στον Τζέισον Κιντ όταν πέτυχε ένα τρίποντο: «Όταν ήμουν νέος μού έλεγε να μην σουτάρω τρίποντα, οπότε αυτό ήταν για εκείνον (γέλια). Μου έλεγε ‘μη σουτάρεις τρίποντα, πήγαινε μέσα’. Οπότε όταν έβαλα το τρίποντο είπα ‘αυτό είναι για σένα, για όσα τράβηξα μαζί σου’».

Για τη συνεργασία του με τον Τζέισον Κιντ: «Με βοήθησε πολύ, είναι ένας από τους μέντορες μου. Όχι μόνο ως προπονητής, είχαμε μια πιο βαθιά σχέση. Με βοήθησε να στέκομαι στο ΝΒΑ, να δουλεύω σκληρά και πώς να γίνω σπουδαίος σε αυτή τη λίγκα. Είχε κι αυτός τα σκαμπανεβάσματά του στην καριέρα του και με βοήθησε στο να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Όταν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου είναι ευλογία. Είδατε τι έκανε και με τον Λούκα, ήταν το ίδιο και με μένα. Μαζί του έκανα τα πρώτα μου βήματα ως ηγέτης των Μπακς. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος να έχεις γύρω σου».

Για τον Κούπερ Φλαγκ: «Έχει πολύ ψηλό ταβάνι, μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι, έχει υψηλό IQ, έναν εξαιρετικό προπονητή που του δίνει την μπάλα στα χέρια και αυτό είναι σημαντικό όταν είσαι 19. Υπήρχαν παίκτες με πολύ ταλέντο, αλλά δεν είχαν τον προπονητή για να τους εξελίξει. Ο Κούπερ με τον Κιντ δεν έχει ταβάνι και μπορεί να ακούμε για χρόνια το όνομά του στο ΝΒΑ».