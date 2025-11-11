Μάβερικς – Μπακς 114-116: Τρομερός Αντετοκούνμπο, «καθάρισε» τη ματσάρα στο Ντάλας

Σε πολύ καλό φεγγάρι οι Μιλγουόκι Μπακς, που επικράτησαν 116-114 των Ντάλας Μάβερικς, εκτός έδρας και συνεχίζουν την εξαιρετική φετινή τους πορεία, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφαγε μπασκετικό… ξύλο, αλλά πέτυχε τους 15 από τους 30 πόντους του στην τέταρτη περίοδο και μαζί με τους Ρόλινς και Κούζμα «καθάρισαν» το ματς.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Χόρνετς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11, 02:00). Στο 7-4 ανέβηκε το εξαιρετικό φέτος Μιλγουόκι (4-2 εντός και 3-2 εκτός έδρας), στο 3-8 έπεσε το Ντάλας (2-5 εντός και 1-2 εκτός έδρας), που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν και ψάχνει αντίδραση.

Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, πέτυχε και πάλι 30άρα (10/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/12 βολές), με 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, σε κάτι παραπάνω από 37 λεπτά (37:23). Άξιος συμπαραστάτης ο Τέρνερ που πρόσθεσε άλλους 14 (2/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ) και ο Κάιλ Κούζμα που σταμάτησε στους 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ).

Για τους Μάβερικς ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ έκανε ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους, ο Ουάσινγκτον ωστόσο ήταν ο μοιραίος αφού μπορεί να έβαλε 16 πόντους (1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 7 ριμπάουντ), όμως στο τέλος έχασε τις βολές που θα μπορούσαν να στείλουν το ματς στην παράταση.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116

Ντάλας Μάβερικς: Φλαγκ 26 (8/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ουάσινγκτον 16 (1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 7 ριμπάουντ), Γκάφορντ 7 (2/8 δίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρίστι 13 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Γουίλιαμς 19 (4/12 σουτ, 10/11 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σισέ 7 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μάρσαλ 9 (4/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράσελ 7 (1), Τόμσον 6 (2/7 τρίποντα), Πάουελ, Χάρντι 2, Μάρτιν 2

Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 3 (1/3 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 30, Τέρνερ 14 (2/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκριν 13 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ρόλινς 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άντονι 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόφι, Κούζμα 26 (8/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρις