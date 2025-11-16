Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι Μπακς υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Μιλγουόκι, σε ένα παιχνίδι που οι Καλιφορνέζοι δεν δυσκολεύθηκαν και πήραν μια άνετη νίκη 119-95 έχοντας ως κορυφαίο τον Λούκα Ντόντσιτς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έδωσε την ευκαιρία τον rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής και μάλιστα να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Μάλιστα μετά το τέλος οι συμπαίκτες του θέλησαν να του δώσουν την μπάλα που σκόραρε ως ενθύμιο.

Ωστόσο οι διαιτητές είχαν διαφορετική άποψη με έναν εξ αυτών αν μην αφήνει την μπάλα, δίνοντάς τη σε έναν άνθρωπο του γηπέδου των Μπακς, όμως κάπου εκεί ήρθε για να παρέμβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Βλέποντας την όλη ένταση, ο «Greek Freak» μπήκε στη μέση και με συνοπτικές άρπαξε την μπάλα για να τη δώσει στον πιτσιρικά των Λέικερς, σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Δείτε το βίντεο με τον rookie των Λέικερς