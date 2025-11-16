Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.
Οι Μπακς υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Μιλγουόκι, σε ένα παιχνίδι που οι Καλιφορνέζοι δεν δυσκολεύθηκαν και πήραν μια άνετη νίκη 119-95 έχοντας ως κορυφαίο τον Λούκα Ντόντσιτς.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έδωσε την ευκαιρία τον rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, να πάρει μερικά λεπτά συμμετοχής και μάλιστα να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Μάλιστα μετά το τέλος οι συμπαίκτες του θέλησαν να του δώσουν την μπάλα που σκόραρε ως ενθύμιο.
Ωστόσο οι διαιτητές είχαν διαφορετική άποψη με έναν εξ αυτών αν μην αφήνει την μπάλα, δίνοντάς τη σε έναν άνθρωπο του γηπέδου των Μπακς, όμως κάπου εκεί ήρθε για να παρέμβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Βλέποντας την όλη ένταση, ο «Greek Freak» μπήκε στη μέση και με συνοπτικές άρπαξε την μπάλα για να τη δώσει στον πιτσιρικά των Λέικερς, σε μια πολύ όμορφη κίνηση.
Δείτε το βίντεο με τον rookie των Λέικερς
Giannis is a REAL ONE 💯
The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it.
Giannis stepped in and secured it for the young fella ❤️ pic.twitter.com/2ABmAjwEc3
— Lakers All Day Everyday (@LADEig) November 16, 2025
- Απίθανο βίντεο: Αφοσιωμένος παππούς σε παιχνίδι της Σαν Λορέντζο τάιζε… ανεπιτυχώς το εγγόνι του (vid)
- Μία ιδιαίτερη ιστορία για τον Λαμίν Γιαμάλ – Πώς πήρε το όνομά του ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα;
- Ο Ματεράτσι αγοράζει το σινεμά των παιδικών αναμνήσεων της συζύγου του
- Μπύρες, λάσπη και εννιά γκολ τη φορά
- Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
- Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις