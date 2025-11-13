Οι Μπακς έχασαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο από τους Χόρνετς (111-100) – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)
Οι Μιλγουόκι Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ηττήθηκαν 111-100 από τους Σάρλοτ Χόρνετς – Τι έγινε στα υπόλοιπα ματς
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -που ταλαιπωρείται από ενόχληση στο γόνατο- οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 111-100 από τους Χόρνετς στη Σάρλοτ.
Ο Μάιλς Μπρίτζες σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο ρούκι Ράιαν Κάλκμπρενερ ήταν αψεγάδιαστος (17 πόντοι με 8/8 σουτ, 9 ριμπάουντ), οδηγώντας τη Σάρλοτ που κυριάρχησε στα ριμπάουντ (50-34) και έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί τριών ηττών. Σέξτον και Κανίπελ πρόσθεσαν από 16 πόντους.
Για τους Μπακς, που σούταραν με 45,5%, ο Ράιαν Ρόλινς είχε 25 πόντους, ο Μάιλς Τέρνερ 21 και ο Μπόμπι Πόρτις 14. Επόμενο ματς των δύο ομάδων είναι ξανά μεταξύ τους, αλλά αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι (15/11, 3:00).
Στο Σαν Αντόνιο οι Ουόριορς ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων και έφτασαν στη νίκη με 125-120 κόντρα στους Σπερς, με τον Στεφ Κάρι να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση: 46 πόντοι συνολικά και 22 στην τρίτη περίοδο, όπου το Γκόλντεν Στέιτ είχε επιμέρους σκορ 43-28 και πήρε οριστικά τα ηνία. Ο Τζίμι Μπάτλερ πρόσθεσε 28 πόντους και ο Μόουζες Μούντι 19, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη νίκη της στα τρία τελευταία ματς.
Για τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανγιάμα έκανε triple-double (31 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ ο Κάσλ είχε 23 και 10 ασίστ, όμως το Σαν Αντόνιο -που είχε προηγηθεί με 33-17 και 56-40- είδε το σερί τριών νικών του να σταματά.
Οι Νάγκετς πέρασαν από το Ίνγκλγουντ κερδίζοντας τους Κλίπερς με 130-116, με τον Νίκολα Γιόκιτς να υπογράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του: 55 πόντοι (season-high), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, με 18/23 σουτ και 5/6 τρίποντα, ενώ οι 25 πόντοι του στην πρώτη περίοδο ήταν προσωπικό ρεκόρ ανά δωδεκάλεπτο.
Το Ντένβερ έκανε σερί 43-22 στην τρίτη περίοδο και έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες, έχοντας ακόμη 18 από τον Γκόρντον και 15 από τον Μάρεϊ. Για τους Κλίπερς, που έπαιξαν χωρίς Λέοναρντ και Μπιλ και έχουν 6 ήττες στα τελευταία έξι ματς, ο Χάρντεν είχε 23 πόντους και ο Τζόρνταν Μίλερ 22, αλλά η άμυνα του Λ.Α. δεν βρήκε ποτέ τρόπο να περιορίσει τον τρεις φορές MVP.
Οι Θάντερ συνέτριψαν τους Λέικερς 121-92 στην Οκλαχόμα, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει 30 πόντους και 9 ασίστ σε μόλις τρία δωδεκάλεπτα, οδηγώντας την ομάδα στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη της και στη 12η στα πρώτα 13 παιχνίδια.
Η ΟΚC κυριάρχησε από νωρίς με σερί 23-7, έφτασε μέχρι το +37 και είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Αϊζάια Τζο να προσθέτει 21 από τον πάγκο.
Οι Λέικερς, που σούταραν με 40,3% (season-low) και έκαναν 20 λάθη, είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να μένει στους 19 πόντους με 7/20 σουτ σε περίπου 33 λεπτά, πριν καθίσει στο φινάλε. Η άμυνα της ΟΚC, μέσα σε δύο βράδια, περιόρισε Ντόντσιτς και Στεφ Κάρι σε συνολικά 30 πόντους με 11/33 σουτ.
Οι Μπακς και όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς
Σαρλότ – Μιλγουόκι 111-100
Ντιτρόιτ – Σικάγο 124-113
Νέα Υόρκη – Ορλάντο 107-124
Βοστώνη – Μέμφις 131-95
Μαϊάμι – Κλίβελαντ 116-130
Χιούστον – Ουάσινγκτον 135-112
Νέα Ορλεάνη – Πόρτλαντ 117-125
Σαν Αντόνιο – Γκόλντεν Στέιτ 120-125
Ντάλας – Φοίνιξ 114-123
Οκλαχόμα – ΛΑ Λέικερς 121-92
Σακραμέντο – Ατλάντα 100-133
ΛΑ Κλίπερς – Ντένβερ 116-130
- Το βατό πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η ευκαιρία για… κούρεμα για τον viral οπαδό της (pic)
- Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
- «Πανζουρλισμός» για τον Μέσι στην προπόνηση της εθνικής Αργεντινής (vids)
- Κίναν Έβανς: Οι τραυματισμοί στον αχίλλειο τένοντα αυξάνονται και έρευνα εξηγεί το γιατί
- «Τρελαίνει» κόσμο στις ΗΠΑ ο Αβδάλας – Συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις στο NCAA (vid)
- Τα δεδομένα για τη θέση του γκαρντ στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Έβανς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις