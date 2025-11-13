Οι Μπακς έχασαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο από τους Χόρνετς (111-100) – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -που ταλαιπωρείται από ενόχληση στο γόνατο- οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 111-100 από τους Χόρνετς στη Σάρλοτ.

Ο Μάιλς Μπρίτζες σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο ρούκι Ράιαν Κάλκμπρενερ ήταν αψεγάδιαστος (17 πόντοι με 8/8 σουτ, 9 ριμπάουντ), οδηγώντας τη Σάρλοτ που κυριάρχησε στα ριμπάουντ (50-34) και έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί τριών ηττών. Σέξτον και Κανίπελ πρόσθεσαν από 16 πόντους.

Για τους Μπακς, που σούταραν με 45,5%, ο Ράιαν Ρόλινς είχε 25 πόντους, ο Μάιλς Τέρνερ 21 και ο Μπόμπι Πόρτις 14. Επόμενο ματς των δύο ομάδων είναι ξανά μεταξύ τους, αλλά αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι (15/11, 3:00).

Στο Σαν Αντόνιο οι Ουόριορς ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων και έφτασαν στη νίκη με 125-120 κόντρα στους Σπερς, με τον Στεφ Κάρι να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση: 46 πόντοι συνολικά και 22 στην τρίτη περίοδο, όπου το Γκόλντεν Στέιτ είχε επιμέρους σκορ 43-28 και πήρε οριστικά τα ηνία. Ο Τζίμι Μπάτλερ πρόσθεσε 28 πόντους και ο Μόουζες Μούντι 19, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη νίκη της στα τρία τελευταία ματς.

Για τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανγιάμα έκανε triple-double (31 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ ο Κάσλ είχε 23 και 10 ασίστ, όμως το Σαν Αντόνιο -που είχε προηγηθεί με 33-17 και 56-40- είδε το σερί τριών νικών του να σταματά.

Οι Νάγκετς πέρασαν από το Ίνγκλγουντ κερδίζοντας τους Κλίπερς με 130-116, με τον Νίκολα Γιόκιτς να υπογράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του: 55 πόντοι (season-high), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, με 18/23 σουτ και 5/6 τρίποντα, ενώ οι 25 πόντοι του στην πρώτη περίοδο ήταν προσωπικό ρεκόρ ανά δωδεκάλεπτο.

Το Ντένβερ έκανε σερί 43-22 στην τρίτη περίοδο και έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες, έχοντας ακόμη 18 από τον Γκόρντον και 15 από τον Μάρεϊ. Για τους Κλίπερς, που έπαιξαν χωρίς Λέοναρντ και Μπιλ και έχουν 6 ήττες στα τελευταία έξι ματς, ο Χάρντεν είχε 23 πόντους και ο Τζόρνταν Μίλερ 22, αλλά η άμυνα του Λ.Α. δεν βρήκε ποτέ τρόπο να περιορίσει τον τρεις φορές MVP.

Οι Θάντερ συνέτριψαν τους Λέικερς 121-92 στην Οκλαχόμα, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει 30 πόντους και 9 ασίστ σε μόλις τρία δωδεκάλεπτα, οδηγώντας την ομάδα στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη της και στη 12η στα πρώτα 13 παιχνίδια.

Η ΟΚC κυριάρχησε από νωρίς με σερί 23-7, έφτασε μέχρι το +37 και είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Αϊζάια Τζο να προσθέτει 21 από τον πάγκο.

Οι Λέικερς, που σούταραν με 40,3% (season-low) και έκαναν 20 λάθη, είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να μένει στους 19 πόντους με 7/20 σουτ σε περίπου 33 λεπτά, πριν καθίσει στο φινάλε. Η άμυνα της ΟΚC, μέσα σε δύο βράδια, περιόρισε Ντόντσιτς και Στεφ Κάρι σε συνολικά 30 πόντους με 11/33 σουτ.

Οι Μπακς και όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σαρλότ – Μιλγουόκι 111-100

Ντιτρόιτ – Σικάγο 124-113

Νέα Υόρκη – Ορλάντο 107-124

Βοστώνη – Μέμφις 131-95

Μαϊάμι – Κλίβελαντ 116-130

Χιούστον – Ουάσινγκτον 135-112

Νέα Ορλεάνη – Πόρτλαντ 117-125

Σαν Αντόνιο – Γκόλντεν Στέιτ 120-125

Ντάλας – Φοίνιξ 114-123

Οκλαχόμα – ΛΑ Λέικερς 121-92

Σακραμέντο – Ατλάντα 100-133

ΛΑ Κλίπερς – Ντένβερ 116-130