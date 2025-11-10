Η απίθανη κίνηση του Ντουράντ: Μπήκε στον κύκλο προσευχής των Μπακς

Οι Χιούστον Ρόκετς πήραν μεγάλη νίκη στο Μιλγουόκι με 122-115 κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Κέβιν Ντουράντ να κλέβει την παράσταση για έναν ιδιαίτερο λόγο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες των «Ελαφιών» σχημάτισαν έναν κύκλο προσευχής, κάτι που συνηθίζεται, έτσι ώστε να είναι υγιής κάθε αθλητής. Ο Κέβιν Ντουράντ προχώρησε σε μία πολύ όμορφη κίνηση, καθώς μπήκε στον κύκλο προσευχής των γηπεδούχων, μαζί με τους Αμέν Τόμπσον και Ριντ Σέπαρντ.

Αυτή η ενωτική κίνηση των παικτών των Ρόκετς κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας την πραγματική έννοια του αθλητισμού, που δεν έχει να χωρίσει κάτι μεταξύ των παικτών, οι οποίοι είναι αντίπαλοι μόνο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Δείτε το στιγμιότυπο με τον Ντουράντ