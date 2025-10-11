Νέο δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Αν οι Μπακς δεν πάνε για πρωτάθλημα…»

Ντόρος γύρω από το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες, μετά την αποκάλυψη πως το περασμένα καλοκαίρι συζήτησε με τους Νικς, για ενδεχόμενη ανταλλαγή τους στην ομάδα της Νέας Υόρκης, από τους Μπακς.

Κάπως έτσι, δημοσίευμα των New York Times ανέλυσε την υπόθεση του Αντετοκούνμπο και το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα trade τους επόμενους μήνες. Κάτι που σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα θα εξαρτηθεί από την εικόνα των Μπακς και το αν διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα των New York Times για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Όταν οι Νικς έδωσαν στον Μάικαλ Μπρίτζες τετραετή επέκταση 150 εκατ. δολαρίων στα τέλη Ιουλίου, εκείνος δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί σε καμία ανταλλαγή για έξι μήνες. Κι αυτό είναι κρίσιμο, γιατί μια υποθετική ανταλλαγή για τον Γιάννη θα έπρεπε να βασιστεί σε παίκτες, όχι σε draft picks, αφού οι Νικς δεν έχουν και πολλά διαθέσιμα μετά τα deals για τους Μπρίτζες (από τους Νετς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (από τους Τίμπεργουλβς). Ο Μπρίτζες θα μπορούσε να μπει σε πιθανή συζήτηση πριν το trade deadline του Φεβρουαρίου, αλλά προς το παρόν το ενδεχόμενο αυτό… κάηκε.

Οι Μπακς, όπως αναμενόταν, δεν είχαν καμία ελπίδα να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράνσον, ενώ τα υπόλοιπα ονόματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν οι Τάουνς, Όου Τζι Ανουνόμπι και Μίτσελ Ρόμπινσον.

Παράλληλα, οι Νικς ανησυχούν για την ισορροπία του ρόστερ σε ένα τόσο μεγάλο trade. Ενδιαφέρον υπάρχει και μάλιστα έντονο, αλλά η σύγχρονη ΝΒΑ πραγματικότητα (όπως έδειξαν Οκλαχόμα και Ιντιάνα στους τελικούς) λέει πως για να φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται βάθος και πολυμορφία, όχι μόνο έναν σούπερ σταρ. Έτσι, οι Νικς δείχνουν προσηλωμένοι στο δικό τους πλάνο πρωταθλητισμού με το υπάρχον ρόστερ. Το τι θα γίνει στη συνέχεια θα εξαρτηθεί από το πόσο ανταγωνιστικοί θα φανούν φέτος.

Αν οι Μπακς αποδειχθούν ικανοί να διεκδικήσουν τον τίτλο στην Ανατολή, το κλίμα θα αλλάξει. Αν όχι, ολόκληρη η λίγκα θα περιμένει στη γωνία, έτοιμη για το ενδεχόμενο μιας τάσης φυγής του Γιάννη από το Μιλγουόκι».