Το viral φωτογραφικό κολάζ του Αντετοκούνμπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε... όρεξη και ανέβασε στα social media «πειραγμένες» φωτογραφίες του που αμέσως έγιναν viral.
Είχε… κέφια το βράδυ της Παρασκευής (10/10) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
Ο Greek Freak έφτιαξε, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μερικές φοβερές φωτογραφίες οι οποίες έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας το Google Gemini ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσίασε τον εαυτό του όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.
Στην πρώτη φωτογραφία ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται ως ροκάς με… χαίτη, στη δεύτερη έχει μια πιο ’80s νότα στο λουκ του, στην τρίτη θυμίζει μαθητή σχολείου με το παπιγιόν του, στην τέταρτη μεταμορφώθηκε ως σκεϊτάς, ενώ η τελευταία θα μπορούσε να είναι από το άλμπουμ κολλεγίου στο οποίο θα είχε φοιτήσει.
«Η χαίτη είναι τρελή» σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και την ανάρτηση του Αντετοκούνμπο στα social media:
