Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Το viral φωτογραφικό κολάζ του Αντετοκούνμπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Μπάσκετ 11 Οκτωβρίου 2025 | 09:40

Το viral φωτογραφικό κολάζ του Αντετοκούνμπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε... όρεξη και ανέβασε στα social media «πειραγμένες» φωτογραφίες του που αμέσως έγιναν viral.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Είχε… κέφια το βράδυ της Παρασκευής (10/10) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο Greek Freak έφτιαξε, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μερικές φοβερές φωτογραφίες οι οποίες έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας το Google Gemini ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσίασε τον εαυτό του όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.

Στην πρώτη φωτογραφία ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται ως ροκάς με… χαίτη, στη δεύτερη έχει μια πιο ’80s νότα στο λουκ του, στην τρίτη θυμίζει μαθητή σχολείου με το παπιγιόν του, στην τέταρτη μεταμορφώθηκε ως σκεϊτάς, ενώ η τελευταία θα μπορούσε να είναι από το άλμπουμ κολλεγίου στο οποίο θα είχε φοιτήσει.

«Η χαίτη είναι τρελή» σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και την ανάρτηση του Αντετοκούνμπο στα social media:

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω 'θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

