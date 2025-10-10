Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε… ζογκλερικό καλάθι και ο Γιάννης τρελάθηκε! (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-111, σε αγώνα για την preseason του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται ούτε σε αυτή την αναμέτρηση.

Στον αγώνα ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά ο αδερφός του «Greek Freak», Θανάσης και για άλλη μία φορά προσέφερε θέαμα. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο 33χρονος φόργουορντ έκανε μία εντυπωσιακή ενέργεια για να σκοράρει και ξεσήκωσε το κοινό.

Εκτός από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο «Fiserv Forum», το εντυπωσιακό δίποντο του Θανάση λάτρεψε και ο Γιάννης, ο οποίος έπιανε το κεφάλι του και φώναζε «Oh my god».

Δείτε τη φάση

Συνολικά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 6 λεπτά παιχνιδιού.