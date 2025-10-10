Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλε… ζογκλερικό καλάθι και ο Γιάννης τρελάθηκε! (vid)
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έγινε για λίγο... Γιάννης, βάζοντας ένα απίθανο καλάθι στο ματς των Μπακς με τους Πίστονς και άφησε άφωνο τον αδερφό του!
Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-111, σε αγώνα για την preseason του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται ούτε σε αυτή την αναμέτρηση.
Στον αγώνα ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά ο αδερφός του «Greek Freak», Θανάσης και για άλλη μία φορά προσέφερε θέαμα. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο 33χρονος φόργουορντ έκανε μία εντυπωσιακή ενέργεια για να σκοράρει και ξεσήκωσε το κοινό.
Εκτός από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο «Fiserv Forum», το εντυπωσιακό δίποντο του Θανάση λάτρεψε και ο Γιάννης, ο οποίος έπιανε το κεφάλι του και φώναζε «Oh my god».
Δείτε τη φάση
GO CRAZY, THANASIS. pic.twitter.com/wQeErM64Ka
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2025
Συνολικά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 6 λεπτά παιχνιδιού.
