«Το mega trade που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στους Νικς»

Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Σαμς Σαράνια ήρθε να επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες.

Σε χτεσινό (7/10) του ρεπορτάζ ανέφερε πως ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τους Μπακς και συγκεκριμένα στους Νικς, με τους οποίους μάλιστα είχε και σχετικές επαφές.

New York emerged as the only team Giannis Antetokounmpo desired outside of Milwaukee in the offseason, sources told ESPN, and the Knicks and Bucks engaged in talks for a window of time. Inside the clouds leaving Giannis’ future hanging in the balance: https://t.co/yxcmDnzQ6K — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2025

Ποιοι θα εμπλέκονταν σε ενδεχόμενο trade του Αντετοκούνμπο

Κάπως έτσι, νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το «basketnews» ανέφερε τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπλακούν στο trade προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως το Μιλγουόκι θα έπαιρνε ως αντάλλαγμα τους Όου Τζι Ανουνόμπι, Μίτσελ Ρόμπινσον και Μάιλς ΜακΜπράιντ, μαζί με τρία μελλοντικά picks πρώτου γύρου για τα draft του 2026, του 2030 και του 2032.

Με αυτόν τον τρόπο οι Μπακς θα είχαν τη δυνατότητα ομαλής μετάβασης στην μετά Αντετοκούνμπο εποχή, αν αποφάσιζαν να κάνουν rebuild.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πηγές του ESPN αναφέρουν πως το μέλλον του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι κρίνεται ως αβέβαιο και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια «κίνηση» από ομάδες του ΝΒΑ ακόμη και μετά την έναρξη της σεζόν.