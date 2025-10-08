sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
«Το mega trade που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στους Νικς»
Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν τις σκέψεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο για μετακίνησή του στους Νικς, νέο ρεπορτάζ αποκαλύπτει το trade που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Σαμς Σαράνια ήρθε να επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες.

Σε χτεσινό (7/10) του ρεπορτάζ ανέφερε πως ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τους Μπακς και συγκεκριμένα στους Νικς, με τους οποίους μάλιστα είχε και σχετικές επαφές.

Ποιοι θα εμπλέκονταν σε ενδεχόμενο trade του Αντετοκούνμπο

Κάπως έτσι, νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το «basketnews» ανέφερε τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπλακούν στο trade προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως το Μιλγουόκι θα έπαιρνε ως αντάλλαγμα τους Όου Τζι Ανουνόμπι, Μίτσελ Ρόμπινσον και Μάιλς ΜακΜπράιντ, μαζί με τρία μελλοντικά picks πρώτου γύρου για τα draft του 2026, του 2030 και του 2032.

Με αυτόν τον τρόπο οι Μπακς θα είχαν τη δυνατότητα ομαλής μετάβασης στην μετά Αντετοκούνμπο εποχή, αν αποφάσιζαν να κάνουν rebuild.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πηγές του ESPN αναφέρουν πως το μέλλον του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι κρίνεται ως αβέβαιο και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια «κίνηση» από ομάδες του ΝΒΑ ακόμη και μετά την έναρξη της σεζόν.

Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)
Μπάσκετ 06.10.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκης – Σαμαράς – Καραμανλής
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Μαζί αλλά χώρια: Στην ίδια εκδήλωση θα παραστούν Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 08.10.25

Το top-10 των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Ποιοι κλάδοι έκαναν τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)

Οι αναγγελίες προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τις θέσεις εργασίας το οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή με πρόγραμμα-φωτιά – Τα ντέρμπι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή από τη διακοπή με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει να έχει… ζόρια, εντός και εκτός συνόρων.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη – «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου
Διπλή δολοφονία 08.10.25

Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη - «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και την αστυνομία να εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Καστροριά: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου
Στην Καστοριά 08.10.25

Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου

Ο 45χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο - Στην εισαγγελέα εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες

Σύνταξη
Γερμανία: Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες
Σε κρίσιμη κατάσταση 08.10.25

Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο διαμέρισμά της και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύνταξη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
