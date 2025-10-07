«Αβέβαιο το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι»
Νέο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ αναφέρεται στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και το ενδεχόμενο μετακόμισής του στη Νέα Υόρκη.
- Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο
- «Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα
- Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
- Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δίχως αμφιβολία το πρόσωπο του Μιλγουόκι και των Μπακς. Το καλοκαίρι που πέρασε υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Έλληνας super star θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Ουισκόνσιν.
Ο Σαμς Σαράνια έρχεται να επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες, λέγοντας πως ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τους Μπακς.
Αν θα το έκανε θα το έκανε μόνο για τη Νέα Υόρκη και τους Νικς, όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει πως υπήρξαν και συνομιλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες ωστόσο δεν τελεσφόρησαν.
Πηγές του ESPN αναφέρουν πως το μέλλον του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι κρίνεται ως αβέβαιο.
Η σχετική ανάρτηση
New York emerged as the only team Giannis Antetokounmpo desired outside of Milwaukee in the offseason, sources told ESPN, and the Knicks and Bucks engaged in talks for a window of time.
Inside the clouds leaving Giannis’ future hanging in the balance: https://t.co/yxcmDnzQ6K
— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2025
- Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
- Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
- Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
- ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
- Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις