«Αβέβαιο το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δίχως αμφιβολία το πρόσωπο του Μιλγουόκι και των Μπακς. Το καλοκαίρι που πέρασε υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Έλληνας super star θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Ουισκόνσιν.

Ο Σαμς Σαράνια έρχεται να επιβεβαιώσει τις σχετικές φήμες, λέγοντας πως ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε την πιθανότητα να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τους Μπακς.

Αν θα το έκανε θα το έκανε μόνο για τη Νέα Υόρκη και τους Νικς, όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει πως υπήρξαν και συνομιλίες ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες ωστόσο δεν τελεσφόρησαν.

Πηγές του ESPN αναφέρουν πως το μέλλον του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι κρίνεται ως αβέβαιο.

Η σχετική ανάρτηση