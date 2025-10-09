Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για το τι σημαίνει να εκπροσωπείς τη χώρα σου

Ενόψει της νέας σεζόν στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, μιλά για τη σημασία της παρουσίας του στην Εθνική, την εμπειρία του από τα προηγούμενα τουρνουά και τον ενθουσιασμό του για τα επόμενα μεγάλα ραντεβού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για τη συμμετοχή του στο Eurobasket: «Το πιο σημαντικό που έμαθα είναι να είμαι διαθέσιμος. Όταν μπορείς να συμμετάσχεις, έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις την ομάδα σου να φτάσει ψηλά. Αυτός ήταν ο στόχος μου όλο το καλοκαίρι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έχεις πάντα την ευκαιρία να απαντήσεις. Είχαμε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι. Στα power rankings μας τοποθετούσαν 8ους ή 9ους και μερικές φορές εκτός δεκάδας. Καταφέραμε να φτάσουμε στην 3η θέση στην Ευρώπη, κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία 16 χρόνια».

Συνεχίζοντας, εξήγησε τη σημασία αυτής της επιτυχίας για τη χώρα: «Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο για μένα αλλά για όλη την Ελλάδα. Αυτή η επιτυχία ενισχύει την αυτοπεποίθηση μας, ειδικά αν δει κανείς την πορεία των τελευταίων χρόνων. Το 2022 η Γερμανία ήταν τρίτη στην Ευρώπη, το 2023 κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2024 τερμάτισαν τέταρτοι στους Ολυμπιακούς και το 2025 πρώτοι στο EuroBasket. Το να βλέπεις τον κόσμο να χαίρεται για αυτά που καταφέραμε είναι μοναδικό. Ήταν εκατομμύρια που σταμάτησαν ό,τι έκαναν για να δουν τα παιχνίδια. Ελπίζω να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές για αυτούς».

Όσον αφορά την επιλογή μεταξύ NBA και Εθνικής, ο Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο NBA και την Εθνική, είναι δύσκολο. Στο τέλος πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου. Το να φοράς τη φανέλα της Εθνικής είναι η μεγαλύτερη τιμή και το πιο συναρπαστικό συναίσθημα, αλλά δεν πληρωνόμαστε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Περνάμε 2-3 μήνες μακριά από τις οικογένειες μας για να το κάνουμε αυτό. Έχω παίξει σε 9 τουρνουά και τα 8 δεν τελείωσαν με επιτυχία. Μερικές φορές ένιωθες την απογοήτευση και την ταπείνωση επειδή δεν πήρες μετάλλιο.

Αν υπήρχε τρόπος να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά για να είμαι ρεαλιστής, δεν υπάρχει λίγκα στην Ευρώπη που να συγκρίνεται με το NBA. Αν ήταν το ίδιο, θα έπαιζα για την Εθνική όλη μέρα».

Βίντεο από τις δηλώσεις του «Greek Freak»