Μπάρκλεϊ: «Μακάρι να με αγαπούσε κάποιος όπως οι Μπακς τον Αντετοκούνμπο» (vid)

Δεν άρεσε καθόλου η στάση του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Μπακς στον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο MVP του NBA το 1993 και πλέον αναλυτής, μίλησε στο ESPN και υπερασπίστηκε τα «Ελάφια», λέγοντας ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τον «Greek Freak».

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας φόργουορντ δήλωσε πως θέλει να βρίσκεται σε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα και να βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες, ενώ δε θέλει η σεζόν του να ολοκληρώνεται από τον Απρίλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει υψηλή αυτοπεποίθηση και πιστεύει πολύ στο σύνολο του Ντοκ Ρίβερς.

Η δήλωση περί πρωταθλημάτων δεν άρεσε καθόλου στον Μπάρκλεϊ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Μπακς έχουν κάνει τα πάντα για τον Αντετοκούνμπο, φέρνοντας κορυφαίους παίκτες, όπως ο Ντέιμιαν Λίλαρντ και ο Μάιλς Τέρνερ, και η στάση του τον απογοητεύει.

Η δήλωση του Μπάρκλεϊ για τον Αντετοκούνμπο

«Είναι ενδιαφέρον το πώς αυτοί οι τύποι νιώθουν ότι δικαιούνται να παίζουν για το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Πρέπει να αποδώσεις τα εύσημα στους Μιλγουόκι Μπακς. Μακάρι κάποιος να με αγαπούσε όπως οι Μπακς αγαπούν τον Γιάννη. Πραγματικά! Βγήκαν έξω και του πήραν τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Βγήκαν έξω και του πήραν τον Μάιλς Τέρνερ. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προσπαθήσουν να κάνουν τους Μπακς να κερδίσουν ξανά.

Σοβαρά, θέλω κάποιος να με αγαπάει όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Είναι λοιπόν ατυχές που νιώθει ότι δικαιούται να κερδίζει ένα πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά οι Μπακς έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Είναι απογοητευτικό για μένα να τον ακούω να σκέφτεται, «Αν δεν κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα φέτος, θέλω να φύγω από εδώ». Μισώ να το ακούω αυτό».