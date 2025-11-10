Μπακς – Ρόκετς 115-122: Σούπερ ο Σενγκούν, 37 πόντους ο Γιάννης, αλλά και μοιραίος στο τέλος (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 37 πόντους, αλλά στο τέλος έκανε λάθη και ήταν άστοχος, με του Ρόκετς να επικρατούν των Μπακς στο Μιλγουόκι με 122-115.
Μπορεί οι Μπακς του -ξανά εντυπωσιακού- Γιάννη να ήταν μπροστά για κάτι περισσότερο από 3.5 δεκάλεπτα στην αναμέτρηση με τους Ρόκετς (τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/11 για την Ελλάδας) όμως στο τέλος… ξέχασαν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα το Χιούστον να επικρατήσει με 122-115 μέσα στο Μιλγουόκι.
Στο 6-4 έπεσε το Μιλγουόκι, με τον Greek Freak να σκοράρει και πάλι πολύ, αλλά να έχει άστοχες βολές στο -2, λάθος στο -4 και να χάνει τον Τούρκο σέντερ, Αλπερέν Σενγκούν, που έβαλε κρίσιμο καλάθι και φάουλ για να κλειδώσει την νίκη απέναντι στον Μάιλς Τέρνερ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους, 7 ριμπάουντ 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής, με 14/24 δίποντα και 9/14 βολές.
Ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο μεγάλος σταρ των Ρόκετς, Κέβιν Ντουράντ με 31 και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι των Ρόκετς.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122
Μιλγουόκι Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 37, Τέρνερ 13 (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Γκριν 3 (1/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 19 (4/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κόφι, Κούζμα 11 (3/6 τρίποντα), Πόρτις 11 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άντονι 12 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ)
Χιούστον Ρόκετς (Ίμε Ουντόκα): Ντουράντ 31 (9/13 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σμιθ 16 (3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Σενγκούν 23 (9/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Τόμσον 14 (6/12 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οκόγκι, Άνταμς 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σέπαρντ 16 (4/6 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Ίζον 6 (8 ριμπάουντ), Καπέλα 4
