Μπορεί οι Μπακς του -ξανά εντυπωσιακού- Γιάννη να ήταν μπροστά για κάτι περισσότερο από 3.5 δεκάλεπτα στην αναμέτρηση με τους Ρόκετς (τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/11 για την Ελλάδας) όμως στο τέλος… ξέχασαν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα το Χιούστον να επικρατήσει με 122-115 μέσα στο Μιλγουόκι.

Στο 6-4 έπεσε το Μιλγουόκι, με τον Greek Freak να σκοράρει και πάλι πολύ, αλλά να έχει άστοχες βολές στο -2, λάθος στο -4 και να χάνει τον Τούρκο σέντερ, Αλπερέν Σενγκούν, που έβαλε κρίσιμο καλάθι και φάουλ για να κλειδώσει την νίκη απέναντι στον Μάιλς Τέρνερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους, 7 ριμπάουντ 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής, με 14/24 δίποντα και 9/14 βολές.