Ράπτορς – Μπακς 128-100: Βαριά ήττα για τα «ελάφια», χαμηλές «πτήσεις» από τον Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκαν χωρίς ενέργεια στο Τορόντο απέναντι στους Ράπτορς και υπέστησαν την πιο βαριά ήττα μέχρι τώρα στη σεζόν με 128-100. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έπεσε στο 5-3 στη σεζόν, ενώ η ομάδα από τον Καναδά ανέβηκε στο 4-4.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε… χαμηλότερες πτήσεις σε αυτό το παιχνίδι, καθώς είχε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής, στα οποία πρόλαβε να σκοράρει 22 πόντους, να μαζέψει 8 ριμπάουντ και να δώσει 3 ασίστ, ενώ δεν αγωνίστηκε στο 4ο δεκάλεπτο, καθώς η ομάδα του έχανε ήδη με 25.

Για τους γηπεδούχους, οι Αρ Τζέι Μπάρετ και Σκότι Μπαρνς ήταν τα πρόσωπα της ημέρας, σκοράροντας 23 πόντους έκαστος, με τον Μπάρετ να έχει και 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπαρνς μέτρησε 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στο παιχνίδι με 3 τρίποντα έκαστη και το σκορ στο 9-9, με τους Μπακς να προηγούνται για τελευταία φορά στο 4′ (12-13). Τα «ελάφια» προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, ωστόσο οι Ράπτορς ξέφυγαν και έκλεισαν την περίοδο στο +10 (39-29). Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Τορόντο συνέχισε να είναι καταιγιστική και να μην αφήνει τους Μπακς να πλησιάσουν, ολοκληρώνοντας κάθε περίοδο με μεγαλύτερη διαφορά από την προηγούμενη, μέχρι το τελικό 128-100.

Οι Μπακς επιστρέφουν στη δράση το Σάββατο (8/11, 03:00), όπου θα υποδεχθούν τους Σικάγο Μπουλς.

Τα στατιστικά στο Ράπτορς – Μπακς

Τα δωδεκάλεπτα: 39-29, 73-54, 105-80, 128-100

Τορόντο Ράπτορς (Ντάρκο Ραγιάκοβιτς): Ίνγκραμ 13 (6/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Πολτλ 8 (4/6 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Μπάρετ 19 (3/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Κουίκλι 15 (3/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μάρεϊ-Μπόιλς 2, Μαμουκελασβίλι 15 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σεντ 5 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντικ 14 (3/4 τρίποντα, 5/6 βολές), Γουόλτερ 8 (1), Μόγκμπο, Αγκμπάτζι, Μπατλ 2

Μιλγουόκι Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 22, Τέρνερ 10 (2/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Γκριν 9 (3/4 τρίποντα), Ρόλινς 11 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Πρινς, Άντονι 10 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κούζμα 18 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Πόρτις 2 (1/8 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόφι, Χάρις 2, Σιμς, Τζάκσον, Σίαρς 8 (1 τρίποντο, 5/6 βολές)