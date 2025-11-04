Ντοκ Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Φτάνει πια! Δώστε τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη»

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 117-115 με το buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν πάλι εξαιρετικός, σε ένα παιχνίδι που δέχτηκε σκληρά μαρκαρίσματα από τους αντιπάλους, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Ντοκ Ρίβερς.

Ο Αμερικανός τεχνικός των «ελαφιών» κατέκρινε τη διαιτησία που δεν σφυρίζει κάποια καθαρά φάουλ που γίνονται στον «Greek Freak», ενώ έκανε σύγκριση με τα σφυρίγματα που δίνονται στον MVP, Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος έχει δεχτεί έντονη κριτική για τα φάουλ που κερδίζει.

Ο Ρίβερς δεν είναι ο πρώτος που σχολιάζει τα σκληρά μαρκαρίσματα που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν δίνονται φάουλ, καθώς υπενθυμίζεται ότι στο Eurobasket το ίδιο σχόλιο έκανε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς

«Δώστε το φάουλ! Φτάνει πια! Ο Γιάννης μπήκε προς τα μέσα και τον χτύπησαν ξεκάθαρα! Δείτε το βίντεο! Τον βάρεσαν κανονικά και οι διαιτητές είπαν no-call. Είναι απίθανο πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται ο Γιάννης από τους διαιτητές. Ένας από τους διαιτητές έφτασε να πει ‘ναι, τον χτύπησαν στα χέρια αλλά συνεχίζουμε’. Του είπα ‘ναι, αλλά είναι φάουλ’.

Σύμφωνοι, ο Γιάννης είναι τόσο δυνατός που συνεχίζει ακόμη κι όταν τον χτυπάνε, δεν θα επιτρέψει αυτό να τον σταματήσει, αλλά είναι φάουλ! Του κάνανε πάλι τόσα φάουλ που δεν δόθηκαν. Όλοι λένε για το πόσα φάουλ κερδίζει και πόσες βολές εκτελεί ο Σέι Γκίλτζους Αλεξάντερ. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στα σφυρίγματα.

Στο τελευταίο παιχνίδι (σ.σ. με τους Κινγκς) τον… στραγγάλισαν και δεν έγινε τίποτα. Ο τρόπος που σφυρίζουν τον Γιάννη δεν είναι δίκαιος. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις, είναι σαν να πρέπει να μαρκάρεις έναν… γρήγορο Σακίλ. Μπορείς να του δώσεις φάουλ σε κάθε φάση. Αν το κάνεις, θα σταματήσουν να τον βαράνε. Αυτή είναι η απάντησή μου»