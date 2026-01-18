Άρης: Δύσκολη αποστολή στη Λάρισα για την ομάδα του Χιμένεθ
Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.
Το πρωτάθλημα είναι ο μόνος στόχος που έχει απομείνει στον Άρη, μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό και ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει από την ομάδα του να βγάλει αντίδραση στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε, όπως συνηθίζει, άλλωστε, το τελευταίο διάστημα αποστολή για την αναμέτρηση στη Λάρισα, θα πρέπει ,όμως, να θεωρούνται σίγουρες οι επιστροφές των Σούντμπεργκ και Μισεουί, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.
Πώς θα παίξει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Ακόμα, το ντεμπούτο του αναμένεται να κάνει σήμερα και ο νεοαποκτηθείς Καμερουνέζος χαφ, Χόνγκλα. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μεντίλ και Καντεβέρε, ενώ στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του έχει μπει ο Αλφαρέλα. Ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν να επιστρέψει ο Διούδης κάτω από την εστία, ο Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Γαλανόπουλος στα χαφ και ο Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ως επιτελικός μέσος, μάλιστα, δοκιμάστηκε και ο Μορουτσάν, που δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν το επόμενο διάστημα.
Ο Ισπανός τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ένας εκ των Μορουτσάν ή Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
