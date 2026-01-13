Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Κλειστά «χαρτιά» από τον Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του αυριανού (14/1) εκτός έδρας προημιτελικού που δίνει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του Άρη δεν έδειξε τις σκέψεις του για την ενδεκάδα, ενώ φαίνεται ότι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή για συγκεκριμένες θέσεις.

Ο Άρης, η επιστροφή Μορόν και ο Παναγίδης

Δεδομένη, βέβαια, θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ισπανός επιθετικός εξέτισε τη μία αγωνιστική της ποινής του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Ακόμα, αρκετές είναι οι πιθανότητες να αλλάξει και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τον Φαμπιάνο να διεκδικεί τη θέση του Άλβαρο.

Ο Παναγίδης θα είναι σίγουρα ένα από τα νέα πρόσωπα, ενώ ερωτηματικό αποτελεί το αν θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, στη θέση πιθανότατα του Μόντσου, ο Γαλανόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο προπονητής του Άρη δεν μπορεί να υπολογίζει για το αυριανό ματς τους τραυματίες Μισεουί, Μεντίλ και Αλφαρελά, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Σούντμπεργκ.