Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Άρης: Αναμενόμενες οι τέσσερις αλλαγές που έκανε ο Μανόλο Χιμένεθ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του εντός έδρας ντέρμπι (11/1, 19.30) με την ΑΕΚ, ενώ σημείο αναφοράς αποτελεί η επιστροφή του Τάσου Δώνη στην αποστολή, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα οι Άλβαρο, Ντούντου, Γένσεν και Καντεβέρε που αντικατέστησαν τους Φαμπιάνο, Παναγίδη, Μισεουί και Μορόν.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Ρόουζ είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Μάικιτς, Φρίντεκ, Νινγκ, Μορουτσάν, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαϊντ, Φαμπιάνο και Γαλανόπουλος.