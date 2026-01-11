Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Αποφασισμένος για να συνεχίσει το καλό ξεκίνημα που έκανε στο νέο έτος είναι ο Άρης στο σημερινό (11/1, 19.30) εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο οποίο ο Χιμένεθ θα κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Η πιο «χτυπητή», αυτή στην κορυφή της επίθεσης, όπου ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν.

Ακόμα, ο Άλβαρο είναι πιθανόν να ξεκινήσει ως παρτενέρ του Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας και ο Ντούντου του τραυματία Μισεουί στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή και αποτελεί ερωτηματικό το αν τελικά θα βρίσκεται σ’ αυτήν ο Γαλανόπουλος που αισθανόταν ενοχλήσεις, ενώ απόντες θα είναι και οι Μεντίλ και Αλφαρελά που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Αντίθετα, είναι πιθανόν να επιστρέψουν, μετά από καιρό, οι Δώνης και Σούντμπεργκ.

Πώς θα παίξει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Χιμένεθ αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.