sports betsson
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:43

Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Spotlight

Αποφασισμένος για να συνεχίσει το καλό ξεκίνημα που έκανε στο νέο έτος είναι ο Άρης στο σημερινό (11/1, 19.30) εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο οποίο ο Χιμένεθ θα κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Η πιο «χτυπητή», αυτή στην κορυφή της επίθεσης, όπου ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν.

Ακόμα, ο Άλβαρο είναι πιθανόν να ξεκινήσει ως παρτενέρ του Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας και ο Ντούντου του τραυματία Μισεουί στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή και αποτελεί ερωτηματικό το αν τελικά θα βρίσκεται σ’ αυτήν ο Γαλανόπουλος που αισθανόταν ενοχλήσεις, ενώ απόντες θα είναι και οι Μεντίλ και Αλφαρελά που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Αντίθετα, είναι πιθανόν να επιστρέψουν, μετά από καιρό, οι Δώνης και Σούντμπεργκ.

Πώς θα παίξει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Χιμένεθ αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Headlines:
Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Agro-in 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο