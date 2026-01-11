Οι αθλητικές μεταδόσεις (11/1): Πού θα δείτε το Άρης – ΑΕΚ, το ματς του Παναθηναϊκού και τον τελικό Μπαρτσελόνα – Ρεάλ

Ποδόσφαιρο

Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.