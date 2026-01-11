Οι αθλητικές μεταδόσεις (11/1): Πού θα δείτε το Άρης – ΑΕΚ, το ματς του Παναθηναϊκού και τον τελικό Μπαρτσελόνα – Ρεάλ
Το σημερινό (11/1) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το Άρης - ΑΕΚ και τον τελικό της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ να ξεχωρίζουν...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (11/1) ξεχωρίζουν τα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League, μεταξύ των οποίων τα Άρης – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός και φυσικά η διεθνής δράση, με τον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης να δεσπόζει.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (11/1) πρόγραμμα των μεταδόσεων με το Άρης – ΑΕΚ να ξεχωρίζει:
09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026
10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Μπράντον Νακασίμα Μπρίσμπεϊν Τελικός
10:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τελικός
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson Stoiximan GBL
13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga
15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας Stoiximan GBL
16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Super League
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Πόλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA
