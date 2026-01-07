Super League: Νορβηγός διαιτητής στο Άρης-ΑΕΚ, ο Τσιμεντερίδης στο Περιστέρι
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι σφυρίζουν τα ματς του «big-4»
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων της 16ης αγωνιστικής της Super League, με τον Νορβηγό Ρόχιτ Σάγκι να ορίζεται στο ντέρμπι Άρης-ΑΕΚ.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Μάλιστα, για πρώτη φορά που ο AVAR δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.
Από’ κει και πέρα, στο Ατρόμητος- Ολυμπιακός ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ο Κατοίκος στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 16ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 10/1
17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Κωστάρας, Δημητριάδης
4ος: Αντωνίου
VAR: Ζαμπαλάς
AVAR: Πολυχρόνης
19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης
4ος: Πουματζίδης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Μόσχου
19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Μπουρουζίκας
VAR: Ευαγγέλου
AVAR: Βεργέτης
Κυριακή 11/1
16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Πάτρας
4ος: Φίτσας
VAR: Πουλικίδης
AVAR: Πολυχρόνης
17:30 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Αρμακόλας, Νίκζας
4ος: Ανδριανός
VAR: Κουμπαράκης
AVAR: Γιουματζίδης
19:30 Άρης – ΑΕΚ
Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι
Βοηθοί: Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε
4ος: Ματσούκας
VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς
AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν
21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Τσολακίδης, Δέλλιος
4ος: Νταούλας
VAR: Φωτιάς
AVAR: Αντωνίου
