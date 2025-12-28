ΚΕΔ: Χάνει και το αβαντάζ των ξένων διαιτητών

Οι Γερμανοί διαιτητές έχουν καθιερωθεί στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League και αυτό οφείλεται στις καλές σχέσεις που έχει ο Λανουά με τον συντονιστή διαιτητών της Γερμανίας Νουτ Κίρτσερ. Όμως, η πατρίδα του Λανουά δεν είναι η Γερμανία αλλά η Γαλλία από όπου δεν έχει έρθει κανείς διαιτητής, παρότι η Ligue 1 είναι υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα, επίσης με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν φέρνουν ρέφερι από την Ιταλία, χώρα καταγωγής του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι ή από την Ισπανία από όπου κατάγεται το μέλος της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο.

Την τρέχουσα σεζόν ήρθε μόνο ο Ιταλός Ντι Πάολο για το VAR του αγώνα ΠΑΟΚ-Αρης 3-1. Από κει και πέρα το απόλυτο τίποτα. Πέρσι την εξαίρεση, εννοούμε σχετικά με τον ορισμό διαιτητών από τις Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, έκαναν ο Ιταλός Παϊρέτο στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League και ο συμπατριώτης του Κολόμπο στα πλέι οφ.

Αρα, δεν πρέπει να μιλάμε για υψηλό επίπεδο ΚΕΔ όταν ο μόνος δρόμος για ξένους διαιτητές από υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα είναι από τη Γερμανία. Η όταν η ΚΕΔ αδυνατεί να φέρει ρέφερι από άλλα μεγάλα πρωταθλήματα όμως οι Premier League, La Liga, Serie A και Ligue 1.

Επίσης, την προηγούμενη σεζόν επέλεξαν ρέφερι από Σουηδία, Τουρκία, Αλβανία. Και την τρέχουσα σεζόν στα δυο ματς που δεν ορίστηκαν Γερμανοί ήρθαν ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς και ο Βόσνιος Πελίτο που είναι ελίτ ρέφερι αλλά όχι από υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα. Επίσης, σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν δεν είδαμε ξανά τον Σλοβένο Βίντσιτς και τον Πολωνό Μαρτσίνιακ (σ.σ. στη φωτογραφία) που παρότι δεν είναι από προηγμένα πρωταθλήματα πρόκειται για υψηλού επιπέδου ρέφερι.

Όλα αυτά παρότι ο Λανουά έχει την υποστήριξη της UEFA, όπως διατυμπανίζουν από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Δεν διαφαίνεται κάποια βοήθεια για την έλευση ξένων διαιτητών, παρότι και οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να κάνουν λάθη, κάτι που είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Λανουά και γενικά η ΚΕΔ κινδυνεύει να χάσει και το μεγάλο ατού της, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και αυτό έχει να κάνει με το ότι τα ντέρμπι είχαν βγει χωρίς πρόβλημα με τους ξένους διαιτητές που έφερναν, όμως φέτος κάπου χάθηκαν οι καλές διαιτησίες.