Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Οι κακές διαιτησίες έχουν αλλοιώσει την βαθμολογία τουλάχιστον στην κορυφή της Super League, κάτι που δείχνει ότι η βιτρίνα της ΚΕΔ δεν είναι αρκετή όσο και αν οι αρμόδιοι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν μια κατάσταση. Όλοι έχουν μάτια και βλέπουν τι γίνεται με τη διαιτησία, όλος ο κόσμος είδε τόσο το μπλόκο του Γερμανού Γιαμπλόνσκι κατά του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη (0-0) όσο και των Ευαγγέλου, Κουμπαράκη στον αγώνα με την Κηφισιά (1-1), στις δυο τελευταίες αγωνιστικές της Stoiximan Super League, πριν από τη διακοπή.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε σε θέματα βιτρίνας, κυρίως για να εντυπωσιάσει τους διαιτητές, καθώς, εκ του αποτελέσματος, δεν κατάφερε να τους βελτιώσει. Απόδειξη για το τελευταίο η άποψη που κυριαρχεί σύμφωνα με την οποία η φετινή διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι. Η ουσία πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «φάλτσαρε» μέχρι και η τηλεκριτική του Λανουά. Ο Γάλλος κατηγορήθηκε ότι έκανε λάστιχο τους κανονισμούς για να κάνει δημόσιες σχέσεις και όχι για να διδάσκει.

Ποιά είναι η βιτρίνα του Λανουά, εκτός από την τηλεκριτική που κατάργησε; Οι βόλτες του στα γήπεδα, κάτι που σπάνια έκανε αρχιδιαιτητής στο παρελθόν, όμως ο Γάλλος το έκανε συστηματικά, παρόλα αυτά δεν ανέδειξε κάποιον νέο διαιτητή. Σκεφτείτε ότι ο Γάλλος με τους συνεργάτες τους (Βαλέρι, Αλόνσο) βρίσκονται 1,5 χρόνο στην Ελλάδα.

Καινοτομία είναι οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις, όμως ακόμη και ο ίδιος ο Λανουά παραδέχθηκε ότι οι Ελληνες διαιτητές ξέρουν από κανονισμούς και δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Το είπε το καλοκαίρι, στη ΓΣ της ΕΠΟ, και θυμηθείτε αυτό που αναφέρουμε πιο πάνω, ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι. Αρα, εντόπισε ένα πρόβλημα, όμως ο Λανουά δεν έλυσε.

Για ενίσχυση της εκπαίδευσης αποκτήθηκε και η πλατφόρμα ref house, εντάχθηκε στο… πρόγραμμα και η αυτό-αξιολόγηση των ρέφερι, δηλαδή βαθμολογούν εαυτούς μετά από κάθε παιχνίδι. Ούτε αυτά βοήθησαν, όπως δεν έγιναν βήματα προς τα εμπρός με τις υποχρεωτικές προπονήσεις, 25 το μήνα, με αποτέλεσμα να τιμωρούνται όσοι κάνουν λιγότερες.